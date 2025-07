Mirafiori avrà un nuovo presidio di Polizia Municipale, sarà attivo entro fine anno

Un presidio fisso della Polizia Municipale a servizio di tutta Torino Sud. È questa la novità in arrivo in strada comunale di Mirafiori 7, dove sono già iniziati i lavori per il trasferimento degli uffici e l’allestimento del nuovo presidio, che sarà operativo entro la fine del 2025.

A confermarlo è il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, che ha seguito da vicino tutte le fasi preparatorie: "Abbiamo avviato il trasloco degli uffici, con la centrale operativa che sarà ospitata al piano seminterrato, mentre i nuovi spazi al primo e secondo piano saranno destinati agli uffici circoscrizionali".

Il progetto prevede interventi di restauro, messa in sicurezza e riqualificazione interna per rendere l’edificio pienamente funzionale alle nuove esigenze operative. Un investimento importante che restituirà al quartiere una presenza costante e strategica delle forze dell’ordine. Soprattutto dopo la chiusura (e le successive polemiche) dei locali di via Morandi 10, poi trasformati nella nuova sede di Its Energia Piemonte.

Il nuovo presidio sarà attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in collegamento diretto con la centrale operativa di via Bologna, già attiva per la zona nord della città. Un rafforzamento significativo della presenza della polizia municipale nel quadrante sud, pensato non solo per garantire maggior sicurezza, ma anche per velocizzare gli interventi sul territorio.

"Entro fine anno - aggiunge Rolandi - sarà pronto il servizio di radiomobile della Polizia Municipale. Si tratta di una presenza importante per Mirafiori, ma anche per Lingotto e Santa Rita. Un segnale concreto di attenzione per le famiglie".

I lavori interni sono già in corso: "Stiamo abbandonando definitivamente il piano interrato per allestire nuovi spazi più sicuri e funzionali ai piani superiori.