Rimosso l’ultimo dehors abusivo in Barriera: “Lo aspettavamo da anni”

Sono iniziate questa mattina, martedì 15 luglio 2025, le operazioni di smantellamento di un déhors irregolare in corso Giulio Cesare 112, quartiere Barriera di Milano. La struttura, priva delle necessarie autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, è stata finalmente rimossa dopo anni di segnalazioni e richieste formali.



A commentare l'intervento è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6: “Un anno e mezzo fa abbiamo presentato un’interpellanza al sindaco per chiedere la rimozione di alcuni déhors abusivi, tra cui proprio questo. È l’ultimo di tre ad essere stato finalmente eliminato, dopo quelli posizionati in corso Vercelli angolo via Cervino e in corso Giulio Cesare angolo via Volpiano”.