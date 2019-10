Il volo infinito di una farfalla: i taxisti granata ricordano Gigi Meroni

Martedì prossimo, 15 ottobre, saranno trascorsi 52 anni da che Gigi Meroni, il fantasista che aveva riacceso la passione e la fantasia dei tifosi del Toro, moriva prematuramente, a seguito di un incidente stradale in corso Re Umberto.

In occasione dell'anniversario della scomparsa, il Club Taxi Granata & Friends, che unisce tutti i taxisti granata che amano i colori granata, in collaborazione con “Art in Taxi” organizza “Il volo infinito di una farfalla”. La manifestazione si svolgerà il 15 ottobre, dalle ore 8 alle 13, al posteggio di Porta Nuova, lato via Sacchi. 52 taxi che esporranno esternamente l'immagine di una farfalla granata (dal soprannome che Nando Dalla Chiesa diede a Meroni in un libro di grande successo) abbinata al 7, il suo numero di maglia, e all'interno dell'auto un volantino esplicativo.

Con questa istallazione si intende onorare la memoria di un calciatore del Torino e della Nazionale, al contempo interprete originalissimo della sua epoca, precursore dell'ondata di cambiamento che di lì a poco avrebbe segnato i costumi della società alla fine degli anni Sessanta. L'evento è organizzato con il Patrocinio del Museo del Grande Torino e della leggenda Granata.

Per ulteriori info: taxigranata.friends@email.it oppure artintaxi@gmail.com