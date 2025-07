Atp Finals, Cirio: "Evento incardinato su Torino per i prossimi 3 anni"

"Le Atp sono saldamente incardinate su Torino". Alla vigilia del presentazione del masterplan della Nitto Atp Finals 2025 in programma al Grattacielo Sanpaolo, il governatore Alberto Cirio interviene così sul presente e futuro del torneo tennistico.

Cirio scommette su un lungo futuro a Torino

La questione è tutta romana, ma potrebbe avere degli impatti anche sul capoluogo piemontese. Il decreto Sport del Governo, che non riguarda solo il torneo tennistico ma tutti i grandi appuntamenti sportivi ospitati in Italia, prevede una co-gestione tra la Fitp e Sport e Salute, la società pubblica presieduta da Marco Mezzaroma. Sinora è sempre stata solo la Federtennis e Padel ad organizzare le Atp Finals di Torino.

E Cirio ha ribadito come l'evento sia saldamente legato al capoluogo, sia "per questa edizione che chiude il contratto vecchio", sia per i primi due anni del quinquennio 2026-2031 relativi a quello nuovo. "Questo - ha aggiunto - indipendentemente dai rapporti e dalle decisioni che vengono assunte a Roma".

"Noi auspichiamo che si trovi come sempre la soluzione migliore tra le esigenze legittime del Governo, che mettendoci delle risorse pubbliche vuole comunque avere un ruolo, e della Fitp che altrettanto giustamente rivendica l'autonomia gestionale" ha concluso Cirio.

La Sinnermania per una nuova edizione da record

Il trionfo di Wimbledon e la Sinnermania, intanto, avranno sicuramente un riflesso positivo sulla prossima edizione delle Atp Finals, destinato a far registrare nuovi record di incassi e presenze, considerato che ancora una volta sarà il nostro campione l'uomo più atteso. E dopo il successo del 2024, il numero uno del mondo sta programmando la seconda parte della stagione mettendo proprio Torino al centro dei suoi obiettivi, per inseguire un bis che gli garantirebbe quasi certamente di chiudere di nuovo l'anno in vetta al ranking.

Sinner è atteso a fine mese dall'Open del Canada, poi ci sarà il Masters 1000 di Cincinnati, torneo che farà da prologo allo Us Open (24 agosto-7 settembre), quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, che il nostro campione si aggiudicò lo scorso anno, battendo in finale Taylor Fritz, lo stesso rivale dell'atto conclusivo delle Finals. Anche se l'attesa di tutti è per una finalissima con Alcaraz, per rinnovare la rivalità che sta esaltando tutti gli appassionati del tennis.