Sicurezza stradale: partito da Leinì il progetto “Giovani e Guida Sicura”

Ha preso ufficialmente il via mercoledì 16 luglio, con la prima giornata di attività a Leinì, il progetto “Giovani e Guida Sicura”, promosso dalla Città metropolitana di Torino e realizzato in collaborazione con la "Fondazione Sada in memoria di Donato Ambrosino”.

L’iniziativa, finanziata attraverso il bando metropolitano per le politiche giovanili, punta a offrire ai neopatentati tra i 18 e i 26 anni un percorso teorico e pratico sulla guida responsabile e sulla prevenzione degli incidenti stradali.

La partenza del progetto, rinviata a causa del maltempo, si è svolta regolarmente nello spazio attrezzato in Piazza 1° Maggio a Leinì, con la partecipazione entusiasta di dodici giovani ragazze e ragazzi e la presenza di amministratori locali.

“A Leinì ha preso finalmente il via il corso di guida sicura, un progetto a cui teniamo molto e che abbiamo voluto sostenere con convinzione – commenta la consigliera metropolitana delegata alle Politiche giovanili Caterina Greco - Coinvolgere 12 Comuni è stato un grande risultato: investire risorse in progetti come questo significa anche lavorare per avere meno incidenti e meno pericoli sulle nostre strade. I ragazzi ci chiedono formazione, consapevolezza e noi dobbiamo essere in grado di rispondere”.

Per il sindaco di Leini Luca Torella “è un orgoglio ospitare la prima tappa di un progetto tanto significativo: la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e queste esperienze formative sono fondamentali per costruire cittadini più consapevoli. Voglio ringraziare la Città metropolitana di Torino per aver creduto in questa iniziativa e per aver scelto Leini come punto di partenza di questo percorso educativo”.

Anche il responsabile della Fondazione SADA Alessandro Tonetto ha ribadito il valore pratico del percorso formativo: “Oggi i ragazzi hanno potuto sperimentare tre esercizi semplici ma fondamentali: una frenata d’emergenza, la gestione del sovrasterzo e uno slalom. Hanno imparato a gestire piccoli imprevisti che possono capitare anche a bassa velocità, soprattutto all’interno dei centri abitati. Usciranno sicuramente più consapevoli alla guida della propria auto”.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con una fitta serie di appuntamenti in diversi territori del Torinese. Il 17 luglio a Rivarolo Canavese, il 21 luglio da Ivrea e il 22 a Trofarello.

Dopo la pausa estiva, si riprenderà il 28 agosto con la tappa di Caluso, per poi entrare nel vivo il 9 e 10 settembre con due intense giornate di formazione che coinvolgeranno contemporaneamente i Comuni di Beinasco, Alpignano, Sangano, Villarbasse e Sant’Antonino di Susa. Il 18 settembre sarà la volta di Chivasso, mentre il percorso si concluderà il 19 e 20 settembre a Piobesi Torinese, in una delle aree attrezzate che hanno già ospitato iniziative simili con grande partecipazione.