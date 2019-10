"La più grande Sventures della nostra vita": gli operai ex Embraco si affidano all'ironia

Anche i giochi di parole possono servire a ribadire un messaggio. Ma non si sposta di un centimetro la situazione di difficoltà che stanno vivendo i circa 400 lavoratori della Ventures (ex Embraco ) dello stabilimento di Riva di Chieri .

Per il 23 ottobre è fissato l'incontro al Mise per sbloccare la situazione. O almeno per capire in che direzione muoversi, con i sindacati che invocano un Piano B. Si stanno preparando i bus per la delegazione, con l'impegno della curia a coprire le spese, come promesso dall'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia.