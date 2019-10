Alla 'torinese' Armando Testa va uno degli Effie Awards, pregiato riconsocimento nel mondo della pubblicità e comunicazione

Si è tenuta nell’iconica cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Effie® Italia. Un evento importante, organizzato in collaborazione con Google, Nielsen e Accenture che ha visto la partecipazione dei principali attori del mondo della comunicazione: dalle agenzie alle aziende fino alle istituzioni e al mondo accademico.



Il premio, portato in Italia dall’azione congiunta di UNA – Aziende della Comunicazione Unite e UPA – l’Associazione che rappresenta le Aziende investitrici, è già attivo in 49 Paesi e ha l’obiettivo di premiare le idee che funzionano, l’efficacia delle campagne di marketing e le performance della comunicazione, oltre a valorizzarne i risultati.

Armando Testa, agenzia tra le più note in Italia e con posizionamento internazionale, si è aggiudicato un premio con la campagna di Montenegro.



Aperto a tutte le campagne di comunicazione, la prima edizione italiana ha registrato un riscontro importante in termini di adesioni. A conferire valore aggiunto al premio una giuria di 40 esperti del settore, in rappresentanza per metà del mondo aziendale e delle agenzie in tutte le sue declinazioni - dalle agenzie media, creative e dedicate alla promozione e agli eventi - e presieduta da Alberto Coperchini, Global Media Vice President Gruppo Barilla.

Le campagne sono state valutate secondo quattro differenti aspetti, ognuno con un peso specifico, a partire dalla definizione degli obiettivi, alla strategia, all’esecuzione sia creativa che applicativa fino ad arrivare al criterio più importante dei risultati ottenuti. A guidare l’assegnazione degli award i severi principi internazionali del premio e un processo di valutazione particolarmente selettivo che garantiranno ai vincitori di poter prendere parte all’Effie Index mondiale





Di seguito i premi assegnati:

ORO

Campagna: “Accord Parfait: Perchè TUTTE noi valiamo” Categoria: Beauty & Personal Care Brand: Accord Parfait L’Oréal Paris Italia Azienda: L’Oréal Paris Italia Agenzia: McCann Worldgroup



Campagna: “No more empty desks” Categoria: Piccoli budget



Brand: Fare x bene Onlus Azienda: Fare x bene Onlus Agenzia: DLVBBDO



Campagna: “Buondì - L’Asteroide” Categoria: Renaissance Brand: Buondì Motta Azienda: Bauli Agenzia: PHD Italy



Campagna: “Io POD e tu?” Categoria: Renaissance Brand: DASH Azienda: Procter & Gamble Agenzia: Enfants terribles



Tra tutte le campagne vincitrici dell’Effie® Gold è stato eletto anche il Grand Effie® Award. Per giudicare il “miglior caso dell’anno” la giuria si è riunita ieri e ha assegnato il premio alla campagna “Buondì - L’Asteroide”.



ARGENTO

Campagna: “Amaro Montenegro Human Spirit” Categoria: Bevande (alcoliche e non alcoliche) Brand: Amaro Montenegro Azienda: GRUPPO MONTENEGRO BONOMELLI FOOD DIVISION Agenzia: Armando Testa



Campagna: “De Gustibus Coca-Cola: il gusto che ci unisce” Categoria: Bevande (alcoliche e non alcoliche) Brand: Coca-Cola Azienda: Coca-Cola Agenzia: McCann Worldgroup – Mediacom



Campagna: “Ok, Google accendi San Siro!” Categoria: Brand experience Brand: Assistente Google Azienda: Google Italy S.r.l. Agenzia: OMD



BRONZO

Campagna: “Bauli cambia il modo di vivere il Natale” Categoria: Alimentari Brand: Pandoro Bauli Azienda: Bauli Agenzia: McCann Worldgroup - MRM



Campagna: “Virgin Active” Categoria: Intrattenimento e tempo libero, sport, fitness Brand: Palestra Virgin Active Azienda: Virgin Active Agenzia: VMLY&R



Campagna: “Il tè può ancora sorprenderti” Categoria: Lancio di nuovi prodotti o servizi Brand: FuzeTea Azienda: Coca-Cola Agenzia: McCann Worldgroup (Italy) – MediacoM



Campagna: “#LoveIsLove al Pride Milano 2018” Categoria: Corporate Reputation Brand: Coca-Cola Azienda: Coca-Cola Agenzia: Cohn & Wolfe – The Big Now



Campagna: “Infinity Pre Roll Campaign Categoria: Media Idea Brand: Infinity Azienda: Infinity TV Agenzia: Webranking – GMG Production





“Come ho già avuto modo di sostenere, l’efficacia è una delle leve più importanti a livello strategico nell’ideazione di una campagna di comunicazione di successo. Abbiamo iniziato quest’anno un percorso importante che trova in questo premio una delle sue più prestigiose manifestazioni. Non ci fermiamo qui; l’Associazione sta portando avanti una serie di iniziative che guardano tutte al tema dell’efficacia per continuare a sensibilizzare il mercato: abbiamo presentato il manuale La Buona Gara, abbiamo ripreso il discorso con Comunicare Domani, oggi annunciamo i premi Effie e siamo già al lavoro sui next step per continuare a creare dibattito sul tema” ha affermato Emanuele Nenna, Presidente di UNA. “Poter contare su partner come UPA con cui fare sistema è motivo di orgoglio ed è anche l’espressione che la strada è quella giusta. In tempi interessanti come quelli attuali è giusto fermarsi ogni tanto e riconoscere l’eccellenza della comunicazione in Italia, che può e deve avere una forte rappresentatività anche a livello internazionale, oltre a giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato” ha concluso Nenna.



"L’introduzione degli Effie nel nostro mercato - ha sottolineato il Presidente di Upa, Lorenzo Sassoli de Bianchi - ci permette di colmare una lacuna importante nel percorso di valorizzazione dell’industria della comunicazione italiana. Il nostro Paese, da sempre un protagonista nel campo della creatività e del marketing innovativo, può adesso confrontarsi anche sul piano dell’efficacia con i più significativi attori della comunicazione a livello globale. Per le aziende che misurano gli impatti concreti delle campagne e per le agenzie che le creano, gli Effie Awards rappresentano una nuova stimolante sfida a fare sempre meglio, una giusta gratificazione per chi ha fatto un buon lavoro e una spinta verso una crescita solida del mercato.”







Chiusa la prima edizione del Premio Effie® Italia, si guarda già all’edizione 2020: è stato infatti annunciato anche il Presidente di Giuria del prossimo anno che sarà Assunta Timpone, Media Director di L’Oreal Italia, che raccoglie il prezioso testimone da Alberto Coperchini.





Effie® Awards

Il Premio Effie, nato nel 1968 e già presente nei principali Paesi del mondo, negli anni è diventato un punto di riferimento per tutta la industry del marketing e della comunicazione, guidando, ispirando e sostenendo le pratiche e i professionisti che lavorano per ottenere risultati di efficacia dai loro investimenti. Grazie all’attribuzione dei premi nei diversi Paesi, è possibile agevolare la condivisione delle idee in ambito marketing e comunicazione che funzionano e contribuiscono al successo di un brand, favorendo così un dialogo sull’importanza della misurazione e dell’efficacia delle campagne stesse.

UNA

UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, nasce nel 2019 per incorporazione di ASSOCOM e UNICOM. Obiettivo di UNA è rappresentare una nuova, innovativa e unica realtà in grado di rispondere alle ultime esigenze di un mercato sempre più ricco e in fermento. Un progetto importante per dare vita ad una realtà completamente nuova e fortemente diversificata. Attualmente conta circa 180 aziende associate operanti in tutta Italia provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail. All’interno dell’Associazione vivono HUB specifici per assicurare tavoli di lavoro verticali e condivisioni di best practice. UNA è socia in tutte le Audi, è iscritta all’EACA (Associazione Europea delle Imprese di Comunicazione) e a ICCO (International Communications Consultancy Organisation), è socia fondatrice di Pubblicità Progresso ed è socia dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria).

UPA

Fondata nel 1948, l’Associazione riunisce le più importanti e prestigiose Aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in comunicazione sul mercato nazionale. UPA è promossa e guidata dalle imprese che la costituiscono per affrontare e risolvere i problemi comuni in materia di pubblicità' e per rappresentare gli interessi delle aziende verso il legislatore, agenzie di pubblicità, i mezzi, le concessionarie, i consumatori e tutti gli altri stakeholder del mercato della comunicazione commerciale. Tutte le attività e i comportamenti dell’Associazione sono improntati alla trasparenza e alla responsabilità, con attenzione costante all' innovazione del mercato. UPA è impegnata a valorizzare la pubblicità in tutte le sue forme, e in particolare a far conoscere il suo insostituibile apporto nell'economia come stimolo ed acceleratore dell'attività produttiva. È socia fondatrice di tutte le società di rilevazione (Audi), di Pubblicità Progresso, dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e, sul piano internazionale, della WFA (World Federation of Advertisers) Attraverso un’attiva azione in tutti questi organi l'UPA persegue il miglioramento etico e professionale della pubblicità.