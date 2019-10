Outsourcing alberghiero: quali sono i servizi più richiesti

L’outsourcing alberghiero oggigiorno è un servizio sempre più richiesto per la gestione delle strutture ricettive.

Il termine in italiano si traduce con “esternalizzazione” e indica la situazione in cui uno o più servizi vengono affidati ad un’azienda esterna specializzata, in grado di ottimizzare i costi e i tempi di chi vi si rivolge. L’obiettivo finale, in ogni ambito, è dunque il perseguimento di obiettivi strategici, precedentemente definiti insieme all’azienda partner.

Nello specifico del settore alberghiero, l’outsourcing rappresenta un grande vantaggio per gli hotel perché consente di affidarsi a lavoratori, tra l’altro selezionati e quindi altamente specializzati, solo nel momento in cui ciò rappresenta un’effettiva necessità. Per rendersi conto di come migliorare l’organizzazione di un qualsiasi tipo di albergo è sufficiente ricercare sul web “ società outsourcing alberghiero ” e informarsi su tutti i servizi che possono essere affidati a queste realtà.

I vantaggi per le strutture alberghiere

Una struttura turistico-ricettiva che decide di avvicinarsi al servizio outsourcing avrà indubbiamente una serie di vantaggi, prima di tutto di tipo economico. Con la gestione dei servizi alberghieri in outsourcing, infatti, è possibile ottimizzare notevolmente i costi e ridurre gli sprechi. I costi fissi diventano costi variabili. Spese fisse per un hotel come quelle relative alle attrezzature o al personale diventano spese da affrontare solo nei momenti di effettivo bisogno e necessità. Inoltre, l’outsourcing permette anche di assecondare i flussi di lavoro di un hotel, adattandosi ai suoi momenti di alta o bassa stagione.

Non va nemmeno sottovalutato il giovamento che un simile servizio può portare alla reputazione della struttura. Ormai si sa, infatti, che la maggior parte degli utenti ricerca online l’hotel in cui desidera soggiornare prima dell’effettiva prenotazione. Ecco allora il peso che recensioni positive possono avere nell’aumentare il proprio flusso di clientela: migliorare i servizi della propria struttura vuol dire certamente migliorare le recensioni degli ospiti.

Outsourcing alberghiero: i servizi più richiesti

L’outsourcing alberghiero può interessare tutti gli ambiti e settori delle attività che si svolgono all’interno di una struttura turistica. Di sicuro, tra i servizi più richiesti nell’ambito dell’outsourcing alberghiero c’è il cosiddetto housekeeping, vale a dire la pulizia di camere, spazi comuni, ristorante e sala.

Molti albergatori, inoltre, si affidano al servizio di portierato e facchinaggio, per assicurarsi di avere a disposizione un personale altamente qualificato con cui far interagire i propri clienti.



Infine, è bene sapere che anche attività più particolari, come la manutenzione delle aeree verdi e l’animazione e l’intrattenimento, possono essere gestite in outsourcing e infatti sono molto apprezzate da chi desidera curare anche il più piccolo dettaglio del proprio hotel.

Italberghi, un punto di riferimento per l’housekeeping

Tra le realtà più apprezzate che offrono servizi di housekeeping c’è Italberghi, una società outsourcing con un’esperienza ultradecennale, che si occupa di pulizie con attenzione, cura e professionalità. Esternalizzare i servizi di pulizia consente, come anticipato, di ridurre i costi ed aumentare l’efficienza.

Italberghi permette, inoltre, di usufruire della speciale promo che prevede due mesi di utilizzo gratuito per provare i servizi senza impegno. In più, è possibile anche richiedere l’applicazione gratuita, che riduce i tempi e incrementa ulteriormente la qualità del servizio: l’app, infatti, permette di coordinarsi in tempo reale con i professionisti addetti alla pulizia e al riordino delle camere, per avere tutto sempre sotto controllo.