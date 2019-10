I taxisti di Torino hanno ricordato Gigi Meroni

L'annunciato maltempo previsto per domani ha fatto anticipare l'iniziativa di una ventina di ore. Nel pomeriggio di oggi i tassisti torinesi, a 52 anni dalla tragica e prematura scomparsa di Gigi Meroni, hanno voluto ricordare in modo originale la Farfalla Granata.

Il Club Taxi Granata & Friends, in collaborazione con “Art in Taxi” ha organizzato “Il volo infinito di una farfalla”. La manifestazione si è svolta nel posteggio di Porta Nuova, lato via Sacchi, dove 52 taxi si sono fermati per farsi apporre sulla vettura l'immagine di una farfalla granata (dal soprannome che Nando Dalla Chiesa diede a Meroni) abbinata al 7, il suo numero di maglia, con all'interno dell'auto un volantino esplicativo.

Con questa istallazione si intende onorare la memoria di un calciatore del Torino e della Nazionale, al contempo interprete originalissimo della sua epoca, precursore dell'ondata di cambiamento che di lì a poco avrebbe segnato i costumi della società alla fine degli anni Sessanta.

Per testimoniare che Gigi Meroni vive ancora nel cuore e nel ricordo di tutti gli sportivi.