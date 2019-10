Piazza Santa Giulia, Ricca (Lega): "Tavolo con Prefettura e Questura contro la malamovida"

Un tavolo con Prefettura, Questura e Regione Piemonte contro la malamovida di piazza Santa Giulia. Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, dopo gli episodi degli ultimi giorni.

L’altra notte nel cuore di Vanchiglia sono comparsi nuovamente i tamburi, con musica sino alle tre di notte sotto i balconi e centinaia di persone impegnate a ballare. Il parroco don Gianluca Attanasio ha chiesto di far intervenire la Polizia.

Il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano ha presentato richiesta di comunicazioni urgenti oggi in Consiglio Comunale, che però sono state respinte.

“Se per Appendino -commenta l’assessore Ricca - il problema non è degno di interventi e di discussioni vorrà dire che toccherà alla Regione prendere le redini della situazione”. “Sarà mia premura aprire quanto prima un tavolo con Prefettura e Questura per studiare una soluzione specifica al problema e per ridare serenità ai residenti” conclude l’assessore regionale alla Sicurezza.

Magliano ha annunciato di voler chiedere con "di istituire un presidio fisso interforze anche su quella piazza, ormai troppo simile a una terra di nessuno". "Con la presenza del cosiddetto Pattuglione non sarebbe successo quanto ci è toccato vedere lo scorso weekend. E spero davvero di trovare, per il mio atto, il voto favorevole anche della Maggioranza Cinque Stelle" ha concluso il capogruppo dei Moderati.