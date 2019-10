In manette due cyber-pirati che avevano sottratto circa 100mila euro a numerose società

Due persone in manette per crimini informatici: è il bilancio dell'operazione eseguita nei giorni scorsi dagli uomini del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Val d’Aosta, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.



E' il "trucco" del cosiddetto "man in the middle", che prevede che nelle conversazioni telematiche tra due aziende con consolidati rapporti finanziari si insinui un terzo soggetto estraneo alle prime che riesca a carpire e modificare i contenuti delle comunicazioni societarie. A monte c’è uno studio approfondito dell’organigramma dell’azienda che consente al criminale di individuare la figura titolare del potere di spesa per conto dell’azienda. A questo soggetto viene inviata una falsa mail da un indirizzo creato ad hoc in modo del tutto similare a quello dell’interlocutore; con la stessa mail fraudolenta si chiede di effettuare il pagamento su un nuovo IBAN, diverso da quello utilizzato abitualmente nelle transazioni.