Poliziotti uccisi a Trieste, gonfalone della Regione Piemonte ai funerali

La Regione Piemonte prende parte al cordoglio per la morte dei poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi il 4 ottobre a Trieste durante la svolgimento del loro servizio.

Su iniziativa del presidente della Giunta Alberto Cirio e del Consiglio Stefano Allasia, il gonfalone della Regione Piemonte sarà presente oggi a Torino alla messa in loro suffragio nella Real Chiesa di San Lorenzo e alla fiaccolata organizzata dai sindacati della Polizia di Stato. Il ritrovo per il corteo è previsto alle 20 in piazza Castello, davanti alla Prefettura.

Domani, invece, il gonfalone sarà presente ai funerali solenni, che avranno luogo a Trieste nella chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo.