Esplode una bombola ad Agliè: due pensionati feriti gravemente, in ospedale anche il genero

E' di tre feriti il bilancio di un'esplosione che si è verificata nella serata di ieri ad Agliè, in provincia di Torino. Si tratta di una coppia di pensionati con più di 80 anni e il genero che era con loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di ricostruire le cause dell'incidente e di riportare le condizioni di sicurezza mentre le tre persone coinvolte sono state affidate alle cure dei sanitari.



Pare che all'origine ci sia una bombola. I due anziani sono stati portati al Cto, mentre il terzo uomo è stato portato al Maria Vittoria, in condizioni meno preoccupanti.