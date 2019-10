Carmagnola, evento per presentare i cani del canile comunale

Domenica 20 ottobre, dalle 14.30 alle 18, il parco Cascina Vigna ospiterà la terza edizione di "Quattro Zampe senza frontiere", la manifestazione dedicata agli animali a quattro zampe organizzata dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Carmagnola in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà Quattro, LAV Carmagnola, e l'associazione Gli amici di wolf.

Il pomeriggio sarà dedicato alla conoscenza degli animali attualmente ospitati dal canile comunale. La sfilata canina sarà animata dal giornalista televisivo Francesco Espen e dalla troupe del programma "4 zampe in Tv Videoadozioni". Saranno proposte inoltre un'esperienza in realtà virtuale, quiz e molto altro. In loco sarà presente inoltre il medico veterinario del canile che sarà a disposizione del pubblico per domande e informazioni.

Durante l'evento, i residenti a Carmagnola che risultano proprietari di un cane potranno portare il proprio amico a quattro zampe presso lo stand del veterinario ed effettuare gratuitamente il test del DNA. Per effettuare il test è necessario il microchip o tatuaggio del cane. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato ad altra data.

L'Assessore all’Ambiente del Comune di Carmagnola, Alessandro Cammarata, commenta: "La manifestazione è un’ottima occasione per conoscere i cani ospitati nel canile comunale, in attesa di adozione. Speriamo in questo modo, di stimolare le adozioni di questi animali che hanno subito l’abbandono e di sensibilizzare il pubblico sul benessere degli animali d’affezione".