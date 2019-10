Art for Excellence, i brand si mettono in mostra a Torino

Presentata a Palazzo Birago di Borgaro, sede della Camera di Commercio di Torino, la V edizione di Art for Excellence, iniziativa per la promozione delle imprese di eccellenza del territorio, in programma dall’8 al 24 novembre, presso la fortezza storica del Mastio della Cittadella di Via Cernaia. L’iniziativa di imprenditoria culturale vede al momento la partecipazione di 15 realtà aziendali ed altrettanti artisti. Ricco, inoltre, il calendario di eventi ed incontri tematici previsti per tutta la durata della manifestazione.

“Credo fortemente nel valore di questo progetto e nella possibilità di far sopravvivere l’identità aziendale al trascorrere del tempo, grazie ad una collezione d’arte che ne è testimonianza e che si può tramandare di generazione in generazione. Tale intuizione è stata premiata, dato che nel corso delle prime 4 edizioni, ho visto partecipare, insieme alle istituzioni, ben 75 imprese e 75 artisti” – commenta Sabrina Sottile, ideatrice della mostra. “Nell’arco di tutta la manifestazione il pubblico, oltre ad ammirare l’inedita collezione di opere d’arte contemporanea, potrà partecipare agli eventi collaterali in programma; ci aspettiamo una grande affluenza di pubblico, che andrà ad aggiungersi ai 25.000 visitatori delle scorse edizioni.

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero, tutti i giorni dal 8 al 24 novembre, dalle ore 11 alle 19. Durante tutto il periodo espositivo sono in programma, sempre ad ingresso libero, eventi collaterali, visite guidate e momenti di approfondimento dedicati al mondo dell’arte e della cultura.

PATROCINI E PARTNER

La V edizione di Art for Excellence è un evento patrocinato da Regione Piemonte, Città di Torino e Città metropolitana; Camera di Commercio e Unione Industriale di Torino; Fondazione CRT e, da quest’anno, Fondazione Bellisario Italia; media partner istituzionale ContemporaryArt Torino+Piemonte.

RICONOSCIMENTI

Nel 2016 Art for Excellence ha ottenuto l’importante riconoscimento di “miglior progetto imprenditoriale in ambito culturale” dal 2i3T - Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino e, dal 2017 è un marchio ed un progetto legalmente registrato e depositato; nel 2018 ha ricevuto una nomination nell’ambito del prestigioso Premio Accenture ed è diventato oggetto di tesi di laurea allo IAAD di Torino.

SITO WEB: www.artforexcellence.it - FB: artforexcellence Torino - INSTAGRAM: artforexcellence.