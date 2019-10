Incendio nelle cantine di un condominio di Largo Cigna a Torino, sette persone intossicate

Un incendio è scoppiato oggi nelle cantine di un condominio di Largo Francesco Cigna a Torino, in un complesso di case popolari.

Almeno sette persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state soccorse dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si sono propagate dalla cantina anche se sulle cause le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. Il rogo potrebbe essere partito da un cumulo di rifiuti contenuto in una delle cantine, dove spesso vivono alcuni senzatetto.

L’intero condominio è stato evacuato con l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno raggiunto gli inquilini ai piani più alti con l’autoscala perché le scale del palazzo sono state invase dal fumo. Atc ha segnalato il problema al commissariato di zona ed ha rimesso a posto il portone, più volte vandalizzato negli ultimi mesi, dopo l'autorizzazione della Polizia.

"Siamo disponibili ad allertare nuovamente le forze dell'ordine e chiedere la loro collaborazione - assicurano da Atc - nel caso insistano problemi di sicurezza o vengano segnalate situazioni di irregolarità".