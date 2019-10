Riprendono le conferenze degli “Amici della cultura” a Palazzo Cisterna

Sarà la scrittrice Claudia Leidi Pandini, grafologa esperta nell’analisi della scrittura, la protagonista del primo appuntamento autunnale organizzato dall’Associazione Amici della Cultura a Palazzo Cisterna.

L’associazione, fondata dal compianto Cav. Raffaele Natta Soleri, prosegue fino a dicembre con la programmazione di eventi culturali nella sede aulica della Città metropolitana di Torino. L’incontro, che si svolge lunedì 21 ottobre alle ore 17,00 in via Maria Vittoria 12 a Torino, è la presentazione dell’ultimo libro della scrittrice dal titolo “Di che colore siamo – Conoscere gli altri attraverso i colori”.

Claudia Leidi Pandini dialogando con Mons. Giulio Dellavite, segretario generale della Curia diocesana di Bergamo, affronterà il tema del colore considerandolo come una variegata rappresentazione dell’emotività e della personalità. Partendo dal presupposto che i colori parlano di noi dando informazioni sui nostri desideri, sul nostro modo di essere, sulle nostre necessità e bisogni, sulle paure, sulla nostra personalità, l’autrice sostiene che il significato di un colore non è univoco. Ogni colore comunica in vari modi, dipende molto dal contesto e dai nostri pensieri; utilizzandoli negli abiti, negli inchiostri quando scegliamo di lasciare la nostra traccia sul foglio, esprimendo e rispecchiando il nostro stato d'animo e il nostro umore.

Le prossime conferenze organizzate dall’associazione Amici della Cultura a Palazzo Cisterna si svolgono, sempre alle ore 17,00, lunedì 4 novembre “Toh, che FAI? I primi 40 anni del FAI” con interventi di Elena Galateri, Francescamaria Chiodo, Mia Santanera e Andrea Romeo e lunedì 18 novembre “Italia Nostra e la difesa dei beni culturali e del paesaggio di Torino” con l’intervento di Roberto Gnavi.