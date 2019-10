Raggiunti gli obiettivi per il Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020

Con largo anticipo rispetto alle previsioni, i competenti settori dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte hanno raggiunto gli obiettivi ambiziosi che si erano prefissati all’inizio dell’anno per le misure agro – ambientali finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, delle acquee e del terreni in ambito agricolo.

Per quanto riguarda il perfezionamento delle pratiche relative al 2018 sono state in totale circa 16.500, pari al 92% di quelle da definire, con un erogazione complessiva di contributi di oltre 65 milioni di euro.

Grazie a questo è stato possibile concretizzare in tempi brevi attraverso l’Arpea il pagamento degli anticipi per il 2019, per un totale di oltre 39 milioni di euro, nei confronti di 13.874 aziende agricole piemontesi.