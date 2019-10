Realizzare un impianto elettrico impeccabile: canaline e altri strumenti utili

La realizzazione di un impianto elettrico funzionante e sicuro passa per tanti diversi step e non può prescindere dall’uso di alcuni strumenti utili, se non addirittura necessari. Strumenti quali ad esempio le canaline e le catene portacavi, pensate appositamente per proteggere le differenti tipologie di cablaggio (di alimentazione, di rete ecc.), consentono un collegamento stabile dalla fonte al punto scelto all’interno del nostro ambiente. A ciò si aggiunga che, per fortuna, al giorno d’oggi non è necessario essere degli esperti del settore per trovare il prodotto più adatto alle nostre esigenze: al contrario, infatti esistono tante realtà capaci di mettere a disposizione del singolo cittadino strumenti più o meno “tecnici”, come per esempio RS Components, un vero e proprio leader della distribuzione di componenti per elettronica, di utensileria, di accessori e di elementi legati al mondo dell’automazione e del controllo.

Brand di fama mondiale, consegna rapida, prezzi competitivi

Il servizio di RS Components è altamente competitivo da tanti diversi punti di vista: ad esempio, il magazzino è composto da oltre 600.000 prodotti, che vanno dall’elettronica all’automazione, dalla manutenzione all’accessoristica, coprendo una gamma di oltre 2.500 brand di fama mondiale. Effettuare una ricerca all’interno del catalogo del sito è davvero semplice, grazie a dei tool online pensati su misura di cliente. A ciò si aggiunga che è possibile comprare anche quantità esigue di prodotto e che la stragrande maggioranza delle spedizioni è garantita entro le 48 ore lavorative. Ultimo, ma non meno importante, l’aspetto dei costi: se infatti, da una parte, i prezzi di RS Components sono altamente competitivi, dall’altra il sito ha progettato addirittura uno strumento web pensato per gestire al meglio le finanze dei propri clienti: uno strumento che si integra sia alle esigenze dei privati che a quelle delle aziende e che permette di gestire i processi d’acquisto (ad esempio è possibile impostare un budget e controllarlo in tempo reale), garantendo un notevolissimo risparmio sia di tempo che di denaro.

Canaline e catene portacavi su RS

Soprattutto sui luoghi di lavoro, la presenza delle canaline portacavi è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e in ordine. Una canalina passacavi RS Components può essere, per esempio, dotata di coperchio accessibile (incernierato o clip-on), in modo tale da permettere una comoda sostituzione dei cavi, in caso di necessità, senza rischiare di compromettere la base già installata. Insomma, le catene e le canaline portacavi di RS Components sono semplicemente il modo migliore per proteggere i propri fili da danni accidentali: sono realizzate tendenzialmente in acciaio galvanizzato o in PVC e soddisfano tutti i requisiti necessari anche per impieghi pesanti. Ciò vuol dire che si tratta di applicazioni utilizzabili tanto in ambito domestico quanto all’interno di realtà commerciali e/o industriali.

Tra i prodotti che si possono trovare sullo store rs-online.com c’è, ad esempio, canalina adesiva RS PRO, realizzata in PVC (per quello che riguarda la base) ed in lega di alluminio (per quello che riguarda il coperchio), di 70 mm x 16 mm, al prezzo di 22 euro circa per unità (un’unità è lunga un metro).





Una canalina passacavi aperta RS PRO, realizzata interamente in PVC, di 50 mm x 50mm, può invece venire acquistata al prezzo di 88 euro circa per unità (in questo caso un’unità è lunga due metri). È infine utile sottolineare che tutti i prodotti in vendita su RS Components possono essere confrontati l’uno con l’altro, in modo da avere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sempre sott’occhio al momento dell’acquisto.