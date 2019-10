Dieci milioni in più dai Vista Red e nuova Ztl. Commercianti all'attacco: "Altro che ambiente, Appendino fa cassa"

Commercianti e minoranza sulle barricate contro l'amministrazione Appendino, che nel 2020 punta ad incassare oltre 10 milioni di euro in più dai Vista Red e dalla nuova Ztl di Torino. A certificarlo nero su bianco è la bozza del bilancio di previsione 2020 circolata ieri tra i consiglieri comunali.

I primi tre occhi elettronici che multano chi brucia il rosso sono già stati collocati su corso Regina Margherita angolo corso Potenza, su corso Peschiera angolo corso Trapani e su corso Novara angolo corso Vercelli e verranno attivati ai primi di novembre. Entro fine 2019 la Città prevede poi di accendere i Vista-Red di altri quattro incroci: corso Lecce all'angolo con corso Appio Claudio, via Pianezza all'angolo con corso Potenza, corso Agnelli all'angolo con corso Tazzoli e corso Giambone all'angolo con corso Corsica. Grazie ai Vista-Red gli incassi della municipale dovrebbero aumentare di sei milioni di euro: le multe passerebbero così da 85,7 a 91,7 milioni.

Cresce da 700 mila euro a 4 milioni e mezzo di euro il capitolo della mobilità: soldi in più che dovrebbero arrivare dalla nuova Ztl. Cifre che hanno spinto il Presidente di Confesercenti Giancarlo Banchieri ad attaccare l'amministrazione Appendino commentando "altro che ambiente, la ‘nuova Ztl’ serve solo per fare cassa: le cifre del bilancio svelano il bluff della sindaca, che aveva negato che il provvedimento avesse finalità di tipo economico".

"C’è poi da chiedersi se sia prudente mettere a bilancio somme così rilevanti rispetto a un provvedimento non ancora operativo e il cui bando non è ancora stato lanciato. E se andasse deserto? O se fosse oggetto di ricorsi? O se, molto più semplicemente, il sistema subisse dei ritardi? Ovviamente la cosa in sé non potrebbe che farci piacere, ma in questo caso nelle casse del comune mancherebbero tantissimi soldi, con buona pace dei servizi da assicurare ai cittadini", conclude Banchieri.

"Non hanno considerato l'impatto della Ztl sul commercio - sottolinea Gianni Pautasso, team manager di Tecnocasa - e alcune attività potrebbero spostarsi verso la periferia". Critico anche il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca che accusa Appendino di aver "costruito un bilancio sulle multe. Ecco il vero volto della sua retorica ecologista: un salasso per i torinesi". L'esponente della Lega la definisce una manovra iniqua "che peserà su tutti i torinesi, indipendentemente dal loro reddito, e che avrà conseguenze anche sul commercio e sul tessuto produttivo. Da parte nostra Appendino non potrà che trovare una forte resistenza”.