Da questa domenica a Torino in circolazione più tram e bus elettrici

Nei giorni festivi, da domenica 20 ottobre, le linee 10 e 13 verranno gestite con vetture tranviarie, come già accade nei giorni feriali.

La linea 10 tranviaria sarà in esercizio da piazzale Caio Mario a piazza Statuto, e in contemporanea rimarrà attiva la linea 10 navetta, da piazza XVIII Dicembre a via Massari.

La linea 13 tram farà servizio da piazza Gran Madre a piazza Campanella e sarà attiva la navetta nel tratto da piazza Campanella a via Servais. Sempre dal 20 ottobre anche la linea 61 sarà gestita con i bus elettrici.

Queste modifiche rimarranno in vigore fino al 13 aprile 2020 (giorno di Pasquetta), in coincidenza con il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento quando i livelli di inquinamento sono più alti. Si otterranno così significativi risparmi in termini di emissioni: vi sarà una riduzione di circa 200 tonnellate di anidride carbonica (CO2), di 700 kg di monossido di carbonio (CO), di 140 kg di idrocarburi incombusti (HC) e di oltre una tonnellata di ossidi di azoto (NOx).