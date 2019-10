Federico Buffa a Torino racconta....Kampuchea. Storie di Cambogia

Il prossimo 21 ottobre al Teatro Carignano Waltzing Around Cambodia, con il fondamentale supporto economico della REAR, ha organizzato un evento spettacolo con Federico Buffa a favore del progetto del Ristorante dei bambini di strada di Phnom Penh.

Per una volta Federico Buffa non parlerà di sport ma di storia della Cambogia, dalla guerra del Vietnam ai khmer rossi e Pol Pot fino ai giorni nostri. Si tratta di una serata di beneficenza ad inviti, la donazione richiesta per la partecipazione alla serata è di 30 euro.

La REAR sosterrà tutti i costi della serata e quindi l’intera raccolta sarà destinata alla realizzazione della seconda fase del progetto “Les Restaurant Des Enfants De La Rue”, che a Phnom Penh garantisce ogni giorno accoglienza e pasti a più di 350 bambini in due diversi punti della città.

L’obiettivo di questa raccolta fondi è sostenere il secondo ristorante gestito dalla onlus, uno spazio aperto nello scorso mese di aprile grazie al generoso contributo della società REAR che ha deciso di sostenere economicamente questa nuovo ristorante che attualmente accoglie ogni giorno circa 70 bambini di strada.