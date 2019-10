Anche i negozi si aprono al welfare aziendale. Coppa: "Luoghi di lavoro sereni aiutano chi ci lavora"

"Posti di lavoro sereni facilitano chi ci lavora, le imprese e anche gli affari. Ci sono dati significativi sull'aumento della produttività e per questo bisogna diffondere questa cultura. Anche per facilitare la continuazione del lavoro per fasce più a rischio come le donne con figli".

Benefici per i dipendenti e per le imprese, dunque, a cominciare dagli incentivi fiscali per le aziende che offrono prestazioni di welfare ai lavoratori. Opportunità che vengono raccontate da Ascom in collaborazione con Infor-Elea, Consulta per le persone in difficoltà e con il contributo della Regione. Il progetto, unico nel suo genere in Italia e iniziato alla fine di settembre, prevede l'attivazione di sportelli dedicati presso le varie sedi di Ascom e dei partner. Dove sarà riscontrato particolare interesse saranno avviati ulteriori approfondimenti. Ultima tappa: la presentazione in un convegno dei risultati, insieme alla trasformazione del progetto in un servizio stabile.