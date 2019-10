Al via Garanzia Giovani in Piemonte: nuove chances per avvicinare al mondo del lavoro

Riparte Garanzia Giovani in Piemonte, il programma dedicato ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, che potranno accedere ai servizi di politica attiva erogati da Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro accreditate con la Regione.

L’iniziativa europea volta a favorire l’occupazione giovanile si avvia in Piemonte con un investimento complessivo di 37 milioni di euro. Diverse le attività previste per avvicinare gli under 30 al mondo del lavoro: orientamento specialistico (colloqui individuali e laboratori di gruppo), servizi di identificazione e validazione delle competenze, accompagnamento al lavoro e tirocini extracurricolari della durata di sei mesi a tempo pieno.

«Il fenomeno dei cosiddetti NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, non è da sottovalutare ma, al contrario, da comprendere a fondo e da affrontare con misure efficaci e produttive, ma anche con un’importante azione “culturale” - spiega l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino - secondo i dati Istat aggiornati al 2016 in Piemonte i NEET in età compresa fra i 15 e i 34 anni erano 185mila, poco meno di un quinto dei giovani della stessa età: la percentuale più alta fra le regioni industrializzate del centro Nord e noi non possiamo accettarlo. Per prima cosa dobbiamo far comprendere alle famiglie e a quei ragazzi che, in molti casi - non tutti ovviamente - decidono di non lavorare per scelta e non per mancanza di un’offerta, troppe volte ritenuta inadeguata alle loro aspettative, che soltanto partendo “dal basso” o perfezionandosi negli studi con fatica e dedizione si può imboccare la strada per arrivare al successo, alla realizzazione dei propri sogni e delle proprie legittime ambizioni».

«Sappiamo bene - prosegue Chiorino - che, in Italia, il più importante ammortizzatore sociale è rappresentato dalle famiglie. Ma quanto può durare, nel lungo periodo, questa situazione? Bisogna pensare al futuro e non adagiarsi su un presente senza reali prospettive. Occorre quindi evitare qualsiasi misura di stampo assistenzialista e puntare sulle politiche attive, proprio come Garanzia Giovani Piemonte, rafforzando e rendendo ancora più efficace, come stiamo facendo, l’orientamento scolastico, la formazione e l’apprendistato, in modo da poter offrire a questi ragazzi la possibilità di inserirsi virtuosamente nel sistema produttivo. Dobbiamo fare in modo - conclude Chiorino - che per i giovani piemontesi il futuro non rappresenti più un’incognita che spaventa, ma un’opportunità da vivere da protagonisti».

Per aderire alle attività proposte, il giovane deve iscriversi al portale nazionale Garanzia Giovani, completare la registrazione su un portale regionale dedicato e prendere appuntamento con il proprio centro per l’impiego, dove viene preso in carico e riceve un primo orientamento; può quindi scegliere l’operatore accreditato che erogherà le misure di orientamento specialistico e di politica attiva del lavoro. Il primo passo per accedere, però, è il possesso delle credenziali SPID.

La precedente edizione di Garanzia Giovani ha permesso la presa in carico di 88.317 giovani, l’85% dei quali ha avuto almeno un avviamento in impresa, nel 68% dei casi con un contratto di almeno tre mesi (in particolare: 22.762 sono stati inseriti con contratto di apprendistato; 16.611 con contratto a tempo determinato di durata 3-6 mesi; 15.401 con contratto a tempo indeterminato; 15.516 con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi; 43.410 in tirocinio).

Tutte le info su ww.regione.piemonte.it

DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI

I Centri per l'impiego del Piemonte e una rete di Agenzie accreditate per il lavoro, con oltre 300 sportelli, sono pronti ad accogliere i giovani per l’attivazione dei servizi e per esplorare le opportunità più adatte al singolo profilo:

Orientamento specialistico .

Per analizzare le esigenze e definire l’obiettivo professionale da raggiungere. Si tratta di colloqui individuali o laboratori di gruppo (max 3 persone).

Identificazione e validazione delle competenze (con operatori certificati) .

Per ricostruire le esperienze più significative maturate, per tradurle in competenze, conoscenze e abilità, testimoniarle tramite evidenze (identificazione), ma anche per accertare e valutare il possesso delle competenze attraverso un attestato (validazione)

Accompagnamento al lavoro .

L’operatore accreditato compie un’attività di incrocio tra domanda e offerta specifica sul profilo, tra le imprese del territorio, e supporta i giovani nella prima fase di inserimento e definizione del contratto di lavoro più appropriato.

Inserimento in tirocinio extracurricolare .

L’operatore accreditato promuove l’inserimento in impresa attraverso tirocini, non inferiori ai 6 mesi, a tempo pieno. Accompagna nella definizione del progetto e anche per la definizione delle competenze acquisite.

A parziale copertura dell’indennità di tirocinio, la Regione riconosce al giovane, attraverso l’Inps, un contributo economico di 1800 euro, mentre la restante parte è corrisposta dall’azienda.