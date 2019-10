Torino a New York cerca investimenti

Offrire un’idea la più possibile concreta e attrattiva della Città nel suo complesso: dalle competenze che esprime dal punto di vista della formazione universitaria, della ricerca e dell'innovazione, il tutto da coniugare con la vivacità e l'attrattività dal punto di vista culturale.

Torino città vivace e poliedrica, capace di sposare innovazione e storia, qualità della vita e accoglienza, appetibile per imprese, studenti e turisti. È questo il tema dell’incontro che domani, 22 ottobre, vedrà a New York, nella sede del Consolato Generale d’Italia in Park Avenue, le più importanti istituzioni cittadine presentare a un pubblico di “portatori d’interesse” le qualità della città della Mole.

“Con Torino Piemonte, the Place to invest - spiega Alberto Sacco, assessore al Commercio, Turismo e Sviluppo economico - vogliamo promuovere le eccellenze del nostro territorio per trovare nuovi investitori. Approfondiremo quindi il lavoro che stiamo facendo con Open for Business, il progetto strategico della Città che nasce con lo scopo di attirare investimenti e di presentare Torino e il suo territorio come ‘Business Oriented’. Open for Business, infatti, rappresenta una vision di rinascita del capoluogo piemontese dopo la sua crisi e rende immediatamente intuibile a tutti gli investitori, italiani e stranieri, quello che Torino vuole e deve diventare”.

Informazioni: http://www.comune.torino.it/openforbusiness/it/