Sala Rossa, Vincenzo Napolitano subentra a Fabio Gosetto

Il Consiglio comunale ha votato, questo pomeriggio, la delibera per la sostituzione del consigliere dimissionario Fabio Gosetto e l’ingresso, al suo posto in Sala Rossa, di Vincenzo Napolitano, eletto anche lui nelle liste del Movimento 5Stelle.

48 anni a dicembre, nato a Torino da genitori siciliani, padre operaio e madre casalinga, un figlio di 9 anni, Napolitano lavora, come tecnico del suono, nel mondo dello spettacolo: cinema, musica e televisione, i principali ambiti dove esercita la sua professione.

Appassionato di beni comuni e di tutela ambientale, il neo consigliere è entrato a fare parte del Movimento 5stelle già dalla sua nascita. Entra per la prima volta nelle istituzioni.

Nel suo primo intervento, ha sottolineato come il suo impegno in Sala Rossa sarà caratterizzato dall'attenzione e dal lavoro per soddisfare i bisogni dei cittadini, felice di poter dare il proprio contributo dai banchi del Movimento 5Stelle, di cui rimane entusiasticamente partecipe.