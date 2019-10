Torino si candida per ospitare all'Allianz Stadium la finale della Champions League femminile

Pochi minuti fa l'annuncio dell'Assessore allo Sport Roberto Finardi che comunica la candidatura della Città di Torino a sede della finale di Womens Champions League presso l'Allianz Stadium.

Una candidatura italiana proposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio alla UEFA, che conferma quanto la nostra Città possa essere una sede idonea per questo tipo di eventi sportivi sotto il profilo sportivo, impiantistico, ricettivo, culturale e commerciale.

"Una eventuale assegnazione di questa finale per Torino rappresenterebbe inoltre una enorme occasione per dare ulteriore impulso alla pratica e alla diffusione del calcio femminile sul nostro territorio", ha dichiarato l'esponente del M5S Marco Chessa. "Un ringraziamento a tutti coloro che nell'Amministrazione comunale e in Federazione stanno lavorando a questo importante progetto".

"Con questa delibera intendiamo ribadire la disponibilità della nostra Città ad ospitare manifestazioni sportive di livello e a voler accompagnare il percorso di crescita del calcio femminile sul territorio cittadino e nazionale", ha spiegato l'assessore Finardi, che ha voluto "ringraziare la FIGC per avere scelto la nostra Città per questa importante candidatura".