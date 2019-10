C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 25 OTTOBRE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Opera senza autore

Nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata dall'associazione 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Almese. Oggi al cinema Magnetto (via Avigliana 17) alle ore 18.30 e alle ore 21.15 proiezione del film “Opera senza autore”.

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Segreti tra amici

Alle ore 21 al teatro Fassino (via IV Novembre 19) spettacolo di beneficenza a cura della compagnia teatrale Folactors "Segreti tra amici". L'intero incasso sarà devoluto all'associazione Svoltadonna Onlus.

BARDONECCHIA

Tempo libero

Gruppo di lettura

Alla Biblioteca Civica (viale Bramafam 17) tutti i venerdì dalle 15:30 alle 16:30 gruppo di lettura. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.

VILLAR FOCCHIARDO

Conferenze e convegni

Il mondo di Greta e di Francesco

Alle 21 nel salone polivalente (via Cappella delle Vigne) il settimanale "La Valsusa" organizza la serata "Il mondo di Greta e di Francesco". Intervengono Cala Cimenti e padre Beppe Giunti. Presenta Anna Olivero.

VENERDÌ 25, SABATO 26 e DOMENICA 27 OTTOBRE

SAN GIORIO DI SUSA

Enogastronomia e mercati km 0

Festa del Marrone

30ª edizione della Festa del Marrone.

SABATO 26 OTTOBRE

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Cantautori: i grandi sognatori – duo Nieloud - Ormezzano

All’auditorium “D. Bertotto” (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) alle 21 terza edizione della rassegna “Cantautori: i grandi sognatori” realizzata dall’Associazione Musicale Contrattempo in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Sandro Fuga” con il contributo del Comune di Avigliana. Oggi si percepisce un’atmosfera da bistrot con il duo Marco Nieloud, voce e chitarra, e Maria Camilla Ormezzano, violino, che conducono nella canzone francese d’autore. Ingresso 7 euro.

ALMESE

Mostre

L’arte, la gioia di vivere

Il Ricetto per l’Arte inaugura la stagione autunnale con la mostra “L’arte, la gioia di vivere” di Eugenio Comencini, artista poliedrico e versatile, docente di pittura nelle Accademie di Belle Arti di Torino e di Venezia. L’inaugurazione della mostra, allestita sui tre piani della struttura medievale, ha luogo sabato 26 ottobre alle ore 16 nella sede del Ricetto per l’Arte (borgata San Mauro). L'iniziativa è realizzata dal Comune di Almese e dall’associazione culturale Cumalè e curata da Giuseppe Misuraca. L’allestimento della mostra, invece, è stato affidato all’architetto Rossana Misuraca.

Orario di visita: fino al 24 novembre, venerdì e sabato 15-18; domenica 10-12 e 15-18 (in settimana su prenotazione).

Ingresso gratuito. Prenotazioni visite guidate: tel. 3289161589 – cumale.ass@gmail.com.

BUTTIGLIERA ALTA, ROSTA

Enogastronomia e mercati km 0

Giornate di prevenzione dell’ictus

Tornano le Giornate di prevenzione dell’ictus cerebrale, un’iniziativa organizzata dai Comuni in collaborazione con A.L.I.Ce. Piemonte, l’ASL TO3 e la Fondazione Magnetto. Oggi a Buttigliera Alta al Palabianco di Ferriera e a Rosta nella Casa delle Associazioni. Il progetto, che si colloca nell’ambito di promozione della salute e della prevenzione delle patologie cardiovascolari, prevede controlli gratuiti dei principali fattori di rischio (pressione arteriosa, colesterolo e glicemia) e colloqui con i medici che presenziano alla giornata. In particolare, sono invitati a usufruire di questa opportunità i cittadini di età compresa tra i 50 e i 65 anni.

SESTRIERE

Enogastronomia e mercati km 0

Castagnata

Castagnata a cura della Pro Loco di Sestriere. L’appuntamento è a partire dalle ore 15 in Via Louset per gustare le caldarroste assieme a un buon bicchiere di vin brûlé. Biscotti e bibita per i bambini.

SUSA

Visite guidate al patrimonio culturale

Il castello racconta… Fantasmi al castello

Alle 21 visita notturna al Castello di Adelaide "Il castello racconta… Fantasmi al castello". L'antica dimora e i suoi fantasmi vi aspettano per raccontare le storie, i loro amori e le battaglie combattute. Al termine della visita, un piccolo assaggio di prodotti locali.

Partecipazione € 10,00 – ridotto (under 18) € 5,00.

Prenotazione obbligatoria: castellosusa@gmail.com - tel. 3409346762.

DOMENICA 27 OTTOBRE

ALMESE

Fiere e mercati

Fiera Agricola-Zootecnica, dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio

Il Comune di Almese e il Comitato Fiera Agricola di Milanere, coordinato dal Presidente Christian Morando e dal Vice-presidente Matteo Moretto, in collaborazione con Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Associazione Amici del Palio e il Centro Sociale, propongono la VI edizione della “Fiera Agricola-Zootecnica, dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio”, che si terrà domenica 27 ottobre nella frazione di Milanere.

Un’occasione di ritrovo molto sentita da allevatori, artigiani, produttori agricoli - e da tutti coloro che portano avanti produzioni a basso impatto ambientale e a km 0 in Val Susa -, frutto dell’enorme impegno del Comitato Fiera Agricola di Milanere, che, grazie anche ai tanti giovani che vi operano, garantisce ogni anno un programma rinnovato e coinvolgente. Novità interessanti della nuova edizione, la possibilità di degustare, a pranzo, i “menù-fiera” dei ristoranti del territorio che hanno aderito all’iniziativa, e i tour panoramici sull’elicottero, a cura di Airstar Aviaton, per ammirare dall’alto le nostre incantevoli montagne.

La manifestazione si concluderà con la tradizionale cena presso il salone del Centro Sociale di Milanere (via Della Chiesa 1) alle ore 20.30, a cura di Agù Catering.

Programma:

ore 8.30

Transumanza dei capi di bestiame con partenza da Villar Dora, transito attraverso Piazza Martiri della Libertà di Almese e proseguimento per destinazione fiera;

dalle ore 9.00

- Rassegna zootecnica razza bovina “barà-pustertaler”;

- Esposizione animali e inizio del mercato del bestiame da vita;

- Spazio animali da cortile;

- Laboratorio del miele: dimostrazione pratica di smielatura;

- Mercato dei prodotti del territorio e delll’artigianato;

- “Artisti in piazza”: intaglio del legno, scultura su pietra, dipinti su ceramica e maiolica;

- Per i più piccoli: un tuffo nel mondo dei balocchi dei nonni con “I giochi del tempo che fu”, escursioni e attività con i pony a cura de “La Prateria”, si gioca con la stima della mucca, della toma e del prosciutto con ”Indovina il peso”;

dalle ore 10.00

- Voli panoramici in elicottero a cura della Airstar Aviation: due emozionanti itinerari a scelta

per ammirare dall’alto le nostre montagne;

- Musica itinerante con la “Donkey Crossing Street Band”;

ore 11.00

Conferenza “Api e biodiversità: una sfida per il nostro futuro” presso il salone del Centro Sociale di

Milanere;

dalle ore 12.00

Apertura area pranzo libera per la degustazione dei prodotti del territorio;

dalle ore 14.00

Musica dal vivo e balli occitani a cura di “Danze Popolari con libera suoneria” presso il piazzale dei Laboratori;

ore 16.00

Premiazione dei capi di bestiame della rassegna bovina;

ore 20.30

Cena di chiusura presso il Centro Sociale di Milanere a cura di Agù Catering.

In caso di maltempo la fiera sarà annullata. I pranzi presso i ristoranti e la cena al Centro Sociale si terranno regolarmente.

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite guidate alla villa romana

Visite guidate alla villa romana (borgata Grange di Rivera) condotte da un archeologo col supporto dei volontari dell’associazione Ar.c.A. Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 ultimo appuntamento dell'anno. Prenotazioni: tel. 3420601365 - arca.almese@gmail.com; Ufficio Cultura Comune di Almese, tel. 0119350201/5.

AVIGLIANA

Eventi sportivi

StrAvigliana

Appuntamento con la StrAvigliana, corsa/camminata non competitiva di circa 10 km. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Popolo, partenza corsa alle ore 9:30, partenza camminata alle ore 9:45; a seguire categorie giovanili.

Iscrizioni: Caffè stazione, atrio centro commerciale "Le Torri" sabato 19 e 26 ottobre dalle ore 9 alle ore 13.

Costo adulti 7 euro (entro venerdì 25 ottobre), 10 euro (sabato 26 e domenica 27 ottobre), ragazzi 3 euro. Pacco gara per i primi 500 iscritti.

Iscrizioni: grupposportivointerforze@gmail.com - corriepedala@gmail.com.

Visite guidate al patrimonio culturale

Antologia di... San Pietro

L’associazione Amici di Avigliana organizza la passeggiata storico - musicale “Antologia di... San Pietro”, all'antico cimitero di San Pietro alle 14:30. All'antico cimitero di San Pietro di Avigliana, che da alcuni anni è affidato alla cura dell'associazione Amici di Avigliana, va in scena “Antologia di... San Pietro” con le attrici Roberta Fonsato, Rosanna Galleggiante e il cantautore Mauro Cavagliato. Ispirato alla celebre “Antologia di Spoon River”, lo spettacolo si svolge fra le tombe in un luogo ricco di storia e di storie. Motivo conduttore sono alcuni testi che Primo Levi scrisse ad Avigliana nel 1946-47. Con questo spettacolo, Amici di Avigliana partecipa alle celebrazioni per il centesimo anniversario della nascita dell'autore. La ballata “Marisa la brusà” del cantautore Mauro Cavagliato ispirata al racconto “Le calze al fulmicotone” racconta la storia, riportata da Primo Levi nel libro “L'altrui mestiere”, di violenza su una donna colpevole di non aver accettato di sposare un uomo problematico. La passeggiata poetico – musicale si snoda fra i sepolcri soffermandosi su alcuni dei più importanti come quelli di Adriano Galiniè e Modesto Abelli, entrambi direttori del Dinamitificio, e quest’ultimo anche sindaco di Avigliana a inizio ‘900, oppure sulla tomba ornata da due tronchi di cannone che sostituiscono le classiche colonne in marmo di Erminia Stainl Wolfle, attrice e combattente pluridecorata. Ingresso libero. Al termine rinfresco offerto da CONAD – Avigliana.

Visite archeologiche al castello

Archeologia, storia e un paesaggio mozzafiato! Sono solo alcune delle cose che vi aspettano al Castello Medievale di Avigliana nel I ciclo di visite accompagnate gratuite condotte dagli archeologi, con il supporto dei Volontari di A3 - Associazione Archeologia Aviglianese. Con la competenza dell’Archeologo e l’entusiasmo dei volontari “viaggerete” immaginando l’aspetto e la vita quotidiana nelle sale del castello, gli usi, le abitudini e i mestieri dei Burgenses, Cavalieri, Nobili e Mercanti dell’Avigliana medievale. Visite alle ore 14:30-16:00-17:30.

SAN GIORIO DI SUSA

Tempo libero

Pranzo e falconeria

In occasione della Festa del Marrone, il Feudo di San Giorio (via al Castello 1) invita a trascorrere una domenica dal sapore autunnale tra le mura del suo castello. Il programma prevede il pranzo a base di castagne al costo di 25 euro bevande escluse e uno spettacolo di falconeria.

