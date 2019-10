Referendum legge elettorale, la Corte di Cassazione chiede integrazioni alla Regioni

Hanno tempo fino all’8 novembre gli 8 Consigli Regionali, tra cui il Piemonte, per presentare le integrazioni volute dalla Corte di Cassazione alla richiesta di referendum sul maggioritario. Lo scorso 30 settembre la nostra regione aveva presentato istanza di consultazione per abolire la quota proporzionale prevista dall’attuale legge elettorale.

L’integrazione richiesta dalla Corte di Cassazione consiste nella formulazione integrale dei testi delle disposizioni di cui si chiede l’abrogazione. Inoltre la denominazione del quesito dovrà essere “Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali, nel sistema elettorale della Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica”.

“Tutto da rifare. Ma davvero la maggioranza vuole andare avanti con questa pantomima?” – È il laconico commento del Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, ai rilievi che la Corte di Cassazione ha fatto sulla delibera approvata in Consiglio regionale per il referendum per una nuova legge elettorale. – “Il vostro ‘Papeetellum corretto’ era un provvedimento sbagliato, ve l’avevamo detto e avevamo proposto numerosi emendamenti per sistemare l’atto: ce li avete bocciati tutti. Dovete studiare! E ancora non è arrivato il parere di merito della Corte Costituzionale…”.

“Il referendum per modificare la legge elettorale, fortemente voluto da Matteo Salvini, che ha bloccato i lavori di molti Consigli regionali e che, in Piemonte, ha visto la nostra dura opposizione rischia di naufragare prima ancora di ricevere il parere della Consulta”. ha spiegato il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“Infatti la Corte di Cassazione – ha proseguito Ravetti – ha confermato tutte le questioni che avevamo sostenuto nei giorni assurdi delle continue convocazioni dell’Aula e ha inviato ai Consigli regionali interessati i propri rilievi, invitandoli a modificare i testi e, in particolare a integrare il quesito referendario con integrale trascrizione dei testi delle disposizioni di cui si chiede l’abrogazione, cioè di dettagliare il quesito che occupava ben diciassette pagine, quelle che componevano il “lenzuolo” che avevamo esposto".

"Sulla riforma elettorale figuraccia della Lega. Non è bastato occupare il Consiglio regionale per una settimana, tapparsi le orecchie per non sentire gli avvertimenti dell'opposizione e nemmeno trasformare l'aula nella succursale di Pontida. E così la Corte Costituzionale ha evidenziato che il “compitino” assegnato da Salvini ai consiglieri leghisti del Piemonte è sbagliato. Tutti rimandati all'8 novembre quando, si spera, sapranno correggere gli errori commessi", ha scritto in una nota il gruppo regionale M5S Piemonte.