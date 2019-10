Ultrà Juventus: l'avvocato Taormina difenderà tre tifosi del gruppo "Tradizione"

"La Juve faccia la Signora e ritiri le denunzie". Non usa mezzi termini l'avvocato Carlo Taormina, che stamattina ha depositato a Torino la nomina in qualità di legale difensore di tre ultrà bianconeri coinvolti nell'inchiesta Last Banner, i fratelli Massimo e Umberto Toia e Corrado Vitale, tutti appartenenti al gruppo "Tradizione".

In un post su Instagram, accompagnato da un selfie, Taormina ha scritto: "Può un gigante come la Juve essere vittima di estorsione?" Può essere estorsione avere in dotazione dei biglietti dietro pagamento?". Ai giornalisti il legale ha poi spiegato: "Prima di elaborare delle considerazioni giuridiche bisogna vedere i fatti e io di fatti non ne vedo. Non si può parlare di estorsione se i biglietti sono stati pagati". Taormina ha citato anche il "caso Bucci", l'ultrà precipitato da un viadotto dell'autostrada Torino-Savona. "Non dovremo dimenticarcene e non lo faremo".