Da New York a Torino: arriva la chitarra e la magia jazz di Ed Cherry

In repertorio, musica al servizio di Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Max Roach e tanti altri, frutto di decine di anni di militanza al fianco di gigante del jazz. Con Gillespie ha registrato il famoso disco “Live at the Royal Festival hall" (vincitore di un grammy), ha inoltre all’attivo altre collaborazioni con musicisti del calibro di, Ray Brown, Paquito D’rivera, Freddie Hubbard, Carmen McRae, Elvin Jones, Jimmy Smith, Clark Terry e Roy Hargrove.

L'appuntamento è fissato per venerdì 25 ottobre alle 21.30 (ingresso a 10 euro) in via san Francesco Da Paola, all'angolo con via Giolitti.