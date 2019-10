All’Università di Torino inaugura lo sportello contro la violenza sulle donne: è il primo negli atenei italiani

Torino dice no alla violenza sulle donne e lo fa da un luogo simbolico: l’Università di Torino. È qui, nella Main Hall del Campus Luigi Einaudi che è stato presentato il primo sportello antiviolenza in un Ateneo italiano dedicato alle donne.

Allo sportello, da oggi, potranno rivolgersi le studentesse, le ricercatrici, le docenti, le impiegate del comparto tecnico e amministrativo, le lavoratrici precarie e di ditte esternalizzate e, in generale, a qualsiasi donna studi o lavori nell’Università di Torino.

Nato grazie alla collaborazione tra Unito, Comune di Torino, Regione Piemonte e VARCO (Violenza Contro le Donne: azioni in rete per prevenire e contrastare), lo sportello mira a diventare un punto di riferimento e sostegno per chiunque subisca violenze, soprattutto di genere. Visto il luogo, inoltre, oltre s garantire supporto e assistenza, lo sportello servirà a informare ed educare le nuove generazioni circa l’importanza e la delicatezza di un argomento troppe volte sottovalutato.

Per garantire il completo anonimato e il rispetto della privacy, lo sportello sarà attivo ogni giovedì dalle 14 alle 19 presso la Main Hall del campus con uno spazio informativo, mentre dalle 17 alle 19 è previsto uno spazio di ascolto riservato in un luogo all’interno dell’università al riparo da occhi indiscreti. Le operatrici inoltre, potranno essere contattate presso il punto di accoglienza nella Main Hall del Campus Luigi Einaudi o attraverso il numero verde di ascolto telefonico 800.093.900.

Ad attirare l’attenzione delle donne, un volantino con alcune domande precise e un suggerimento: “Ti controlla il telefono? Gli spostamenti? Cerca di isolarti da tutti? Ti minaccia o offende? Ti senti in pericolo? Se hai risposto sì a una di queste domande, vieni a trovarci allo sportello del Campus, dove ogni malessere può essere espresso liberamente, senza timori o giudizi”.

La nascita di questo spazio è motivo di orgoglio per Paola Maria Torrioni, responsabile scientifica di VARCO: “Siamo molto felici. Le istituzioni hanno responsabilità di attivare delle azioni per il contrasto alla violenza”. Ed è proprio questo che Comune e Regione hanno fatto, supportando e finanziando la nascita del primo sportello antiviolenza all’interno di un’università.

“Il pensiero che ci sia un luogo informativo e di ascolto all’università è un passo in avanti importante”, spiega Chiara Caucino, assessore regionale alle Politiche Sociali. “A volte - conclude Caucino - il contesto universitario può essere significativo per dare il via a una forma di contrasto”.

Anche il Comune di Torino, dopo aver rivelato come sia in aumento il numero delle donne che sceglie di appoggiarsi a questi sportelli, sposa in pieno il progetto con l’università. “La violenza di genere è una priorità per noi”, ribadisce Marco Giusta. “Abbiamo deciso di triplicare i fondi destinati agli sportelli, perché diventino sempre di più un punto di riferimento per le donne che subiscono delle violenze” è l’annuncio dell’assessore comunale alle Politiche sociali.

Ecco perché non è un’utopia immaginare a Torino nuovi sportelli antiviolenza, a disposizione delle donne, in luoghi “inconsueti” ma capaci di fornire la giusta assistenza alle vittime di angherie, abusi e pressioni. Perché la lotta alla violenza di genere, da oggi, proprio partendo dall’università di Torino, non si combatte solo nelle strade e tra le mura domestiche ma anche negli atenei e nei luoghi di formazione.