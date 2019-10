Cavallerizza, primo passo dopo l’incendio: stop agli eventi. Ma resta da sciogliere il "nodo" dell'occupazione

No all’ExFestival alla Cavallerizza Reale, ma vietato organizzare anche mostre, laboratori o qualsiasi tipo di evento che crei assembramento all’interno del complesso Patrimonio Unesco. Sono queste le prime azioni concrete decise questa mattina nell’incontro che si è svolto in Prefettura, al quale hanno preso anche la sindaca Chiara Appendino, l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria, la Digos e rappresentanti dell'Assemblea Cavallerizza Reale.

I prossimi passi, dopo l’incendio che ha devastato lunedì scorso 300 metri quadri delle Pagliere sono ancora tutti da scrivere e si inizierà lunedì con il primo tavolo tecnico. La priorità, come hanno ribadito la stessa prima cittadina e il Prefetto, è la messa in sicurezza e la “regolarizzazione sia sotto il profilo tecnico, sia di natura amministrativa”.

A questo si affiancherà un secondo tavolo tecnico con le forze dell’ordine. E il Prefetto è stato chiaro “non saranno più accettate delle situazioni di illegalità". Ancora più diretto era stato il Questore Giuseppe De Matteis a poche ore dal rogo, spiegando come “c'è un problema di ordine pubblico che ora intendiamo risolvere".

La soluzione che diversi hanno evocato in questi giorni, ma che nessuna delle istituzioni coinvolte ha menzionato direttamente, è quella dello sgombero. A Torino c’è già un precedente, che l’amministrazione Appendino ha citato più volte come modello: quella dell’ex Moi. Le ex palazzine olimpiche sono state liberate in modo “soft”, ricollocando i residenti tramite percorsi di inclusione, per poi essere restituite con la collettività.

Un’ipotesi che si scontra ovviamente con una parte del pensiero del M5S, favorevoli all’autogestione e contrari a qualsiasi forma di speculazione alla Cavallerizza. L’obiettivo di questa parte dei pentastellati è di “normare” l’attuale occupazione con il regolamento dei Beni Comuni. “Cercheremo di approvare questo documento – spiega il consigliere pentastellato Damiano Carretto – entro la prima settimana di novembre: la prossima settimana lo presenteremo in assemblea”. A difendere "a spada tratta" l’attuale esperienza “che ha dato valore alla città” anche la collega Viviana Ferrero. “Ha attratto – spiega – artisti da tutto il mondo, regolandoci spettacoli e laboratori”.

Ad auspicare una rapida approvazione del regolamento anche il consigliere di maggioranza Massimo Giovara, mentre il Presidente del Consiglio Francesco Sicari lo definisce “uno strumento molto importante per l'amministrazione e la città in generale, perché può contribuire, tramite la gestione di persone realmente interessate a un determinato bene, a non vedere luoghi inutilizzati e lasciati al degrado”.

Aperti a qualsiasi decisione i consiglieri Marco Chessa e Monica Amore. “Personalmente - spiega Chessa - credo che si debba tutelare in tutti i modi un patrimonio della Città. La priorità assoluta in questo momento deve essere la sicurezza e la tutela della struttura. Una volta che questo verrà fatto, si potrà parlare del suo futuro”. “Non so - continua - se il Regolamento dei Beni Comuni possa essere la soluzione migliore possibile, vista e considerata la tipologia di struttura”.

“C’è un percorso – aggiunge Amore – di confronto avviato. La decisione in merito alla Cavallerizza riguarda il Prefetto e se lui stabilisce che c'è un problema di sicurezza, l'amministrazione ne può prendere solo atto”.