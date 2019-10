Assemblea Teatro inizia il suo viaggio in musica con l'America di Hendrix e Kerouac

Diciotto appuntamenti in cui la musica e il teatro dialogano tra loro, in un continuo gioco di rimandi tra suggestioni ed echi polifonici. Assemblea Teatro, per la nuova stagione 2019/20 "Insolito - La musica intorno", valorizza una contaminazione tra espressioni artistiche che da sempre è cifra stilistica della sua produzione ormai cinquantenaria: "Per noi - spiega il direttore artistico Renzo Sicco - rappresenta la volontà di unire due linguaggi necessari a raccontare passato, presente e futuro".

E il primo spettacolo che apre le serate al Teatro Agnelli di Torino (via Paolo Sarpi 111) è proprio un omaggio agli Stati Uniti dell'american dream sfumato e disgregato, un recital fatto di parole e note per riscoprire le atmosfere degli anni Cinquanta che tanto hanno colorato il nostro immaginario, tra rime beat e note distorte.

"L'America che amiamo" vuole andare oltre i canonici pregiudizi dell'opinione pubblica con cui si è soliti etichettare quei territori d'oltreoceano: traino economico, portatrice di libertà e democrazia, difensore dal male. Non un monolite a tinte nette, ma un Paese ricco di sfumature, che ha lasciato un'eredità artistica incommensurabile, in pochi decenni, e per tutti quelli a venire.

Si attraverserà l'America dei divi di Hollywood, fragili e bellissimi, da James Dean a Marilyn Monroe, passando per le penne graffianti di Steinbeck e Kerouac, e rendendo il dovuto omaggio alla prima grande americanista italiana, Fernanda Pivano, che grazie alle sue traduzioni ha permesso a tutti di conoscere quel mare magnum letterario accorciando la distanza tra le coste. E, poi, naturalmente, tanta musica a contornare il viaggio "on the road".

Ad accompagnare le voci di Gisella Bein e Alberto Barbi, sul palco ci saranno infatti i Rudi Trudi. La band, con oltre trent'anni di carriera alle spalle, proporrà questa sera alcuni brani iconici, tratti dal grande repertorio di Steve Miller, Prince, Frank Zappa, Chet Baker, Lou Reed, Dave Matthews, Gino Vannelli, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Jimi Hendrix.

Per maggiori informazioni: www.assembleateatro.com