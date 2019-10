Venerdì nero per i trasporti, CA.NOVA in sciopero: stop alle linee in e per Torino

Venerdì nero per i pendolari che domani dovranno raggiungere Torino o si dovranno spostare nella città. La CA.NOVA, in occasione dello sciopero proclamato a livello nazionale, ha proclamato una mobilitazione di 24 ore.

I bus urbani e suburbani saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre quelli extraurbani da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Le linee interessate sono: 20 (Torino Via Torre Pellice – Park Stura)– 21 (Torino piazza Stampalia – Torino FS Rebaudengo) – 39 (Torino, piazza Caio Mario – Moncalieri) – 80 (Moncalieri, p.za Caduti per la Libertà – Moncalvo) – 81 (Torino, corso Maroncelli– Moncalieri, piazzale del Pesco) – 82 (Moncalieri, piazza Caduti per la Libertà – Moncalieri, Carpice) – 83 (Moncalieri, via Goito – Villastellone) – 35n (Nichelino – Candiolo) – 1n (Cimitero Nichelino)– 40 (Moncalieri Fs – Torino Piazza Massaua) – 41 (Torino FS Lingotto – Palazzina di Stupinigi – Borgaretto) – 43 (Rivalta – Torino, piazza Caio Mario)– 45 (Santena – Torino, piazza Carducci) – 45b (Santena – Torino, piazza Carducci)– 47 (Torino, piazza Carducci – Cavoretto, piazza Freguglia)– 48 (Orbassano, ospedale San Luigi – Nichelino, Ist. Maxwell) – 53 ( Torino, corso San Maurizio – strada da San. Vincenzo)– 54 (Torino, corso Gabetti – strada del Mainero )– 70 (Moncalieri – Torino, corso San Maurizio) – 73 ( Torino, piazza Gran Madre – piazza Zara)– 78 (Torino corso Casale – Borgata Mongreno) – 79b (Torino, Sassi – Baldissero T.se)– OB1 (Ospedale San Luigi – Orbassano)– linee 1,2,3 – Autolinee 335, 354, 435, 442, 432, 545, 73, 103, 103Extra, 128, 201, 96Extra, 224, 121, 92, – Scuolabus Moncalieri e Nichelino – Servizio MeBus area Sud Ovest