Cavour: il cantiere dell’acquedotto si avvicina al semaforo

Nei giorni scorsi il semaforo lampeggiava, per la vicinanza del cantiere, e gli automobilisti hanno dovuto ripassare le regole degli incroci di scuola guida. Da stamattina, martedì 1° luglio, le ruspe sono arrivate proprio vicino al semaforo all’incrocio tra via Pinerolo, via Vittorio Veneto e via Roma. Questa fase dei lavori dovrebbe chiudersi in uno o due giorni. In seguito il cantiere si sposterà in direzione Saluzzo, con interventi previsti prima in via Re Umberto e successivamente in via Saluzzo. La fine dei disagi al traffico in paese, che ha dovuto anche fare i conti con il cantiere Conad e McDonald’s, si dovrebbero chiudere a ottobre, con la conclusione dell’intervento della Smat per prevenire guasti futuri.