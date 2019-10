Susa, truffa i negozianti facendosi anticipare il resto: fermata la "falsa moglie dell'architetto"

Si fingeva moglie di un noto architetto della zona o di un medico conosciuto in paese. Entrava nei negozi, faceva ingenti spese e tentava di pagare con una carta di credito non funzionante. Poi, riferiva che il marito sarebbe passato a saldare il tutto con banconote di grosso taglio, facendosi anticipare il resto.

E’ stata finalmente identificata dai carabinieri di Susa l’esperta truffatrice "del resto", che aveva colpito in più circostanze in diversi esercizi commerciali di Susa e dintorni. In particolari farmacie, negozi di abbigliamento e fiorai.