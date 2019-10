Carmagnola festeggia i neo diciottenni

Sabato 30 Novembre torna l'appuntamento dedicato ai neo diciottenni. Anche quest’anno, infatti, la Consulta Giovanile Carmagnolese, in collaborazione con il Comune di Carmagnola, organizza una serata dedicata alla leva del 2001.

L’evento dedicato ai neo maggiorenni si svolgerà alle ore 21 presso i locali di Piazza Italia; sarà previsto un momento istituzionale con i saluti del Sindaco e il brindisi di auguri, si proseguirà poi con due interventi formativi: il primo sarà dedicato alla tematica della web reputation in collaborazione con gli operatori dell’Informagiovani e Lavoro, il secondo vedrà come protagonista l’attore e youtuber Edoardo Mecca, da tempo impegnato nella sensibilizzazione a tematiche rivolte in particolare alla popolazione giovanile come ad esempio il tema del cyberbullismo. La serata si concluderà con l’ormai consueta Silent Disco “fluo edition”, durante la quale i ragazzi potranno ballare ascoltando il dj che preferiscono scegliendo il canale direttamente dalle loro cuffie.

Quest’anno la “Festa dei diciottenni” potrà essere realizzata grazie al contributo della Fondazione di Comunità, promossa dall'Opera Pia Cavalli con il sostegno della Compagnia di Sanpaolo che per l’anno in corso ha destinato una parte delle proprie risorse ad attività di educazione e formazione dedicata proprio ai giovani carmagnolesi, con l’obiettivo di promuovere una svolta culturale e progettuale sul territorio, stimolare una nuova identità sociale ed accrescere il senso di comunità; l’evento, in linea con le finalità della Fondazione di Comunità di Carmagnola, si colloca all’interno di una serie di iniziative in ambito sociale volte a sostenere e promuovere la partecipazione giovanile anche attraverso attività formative ed aggregative (come ad esempio il progetto di partecipazione civica “Piazza Ragazzabile” realizzato la scorsa estate a favore di giovanissimi carmagnolesi).