Abolizione prescrizione processi, a Torino nel fine settimana la mobilitazione radicale

Nel fine settimana Radicali Italiani e Associazione radicale Adelaide Aglietta terranno i seguenti banchetti di raccolta firme sull’Appello contro la cancellazione della prescrizione dopo la condanna di primo grado, decisa dal governo Conte e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020:

- domenica 27 ottobre, dalle 11:00 alle 13:00, in via Garibaldi angolo via San Dalmazzo.