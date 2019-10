Torino, rapina una donna davanti alla caserma dei Carabinieri: arrestato

Intorno alle 19 di ieri in via Avogadro all’angolo con la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, un senegalese 27enne si è avvicinato a una passante, che stava rientrando a casa. Dopo averla spinta violentemente contro una vettura in sosta, le ha strappato letteralmente di mano un Iphone11.

Il gesto è stata subito notato da un militare fuori servizio il quale, dopo aver messo in fuga il malvivente prima che rapinasse anche la borsetta alla 57enne, lo ha inseguito a piedi, contattando contemporaneamente la centrale operativa dell’Arma. Due gazzelle dei Carabinieri sono arrivate in pochi minuti e, grazie alle descrizione fornita del fuggitivo, ad intercettarlo nei vicini giardini di via Bertolloti.

A quel punto l’extracomunitario, nonostante fosse circondato, ha opposto resistenza agli uomini dell’Arma, tentando di aggredirli con calci e pugni, senza tuttavia riuscirci.

Altri militari accorsi dalla caserma lo hanno immobilizzato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna. La signora, trasportata dagli stessi Carabinieri all’ospedale Maria Vittoria, oltre al forte spavento, ha riportato escoriazioni varie al gomito sinistro e al ginocchio destro, giudicate comunque guaribili in pochi giorni. Dimessa, la donna è stata accompagnata a casa dalle forze dell’ordine rimaste con lei al pronto soccorso per tutto il tempo.

La 57enne, commossa, ha abbracciato i militari definendoli i suoi “angeli”. Per l’aggressore si sono invece aperte le porte del carcere e dovrà ora rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.