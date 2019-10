Assenti Appendino e due M5S, salta il Consiglio Comunale di Torino

Consiglio comunale lampo oggi pomeriggio a Torino, a causa della mancanza del numero legale.

Assenti tra la maggioranza per motivi personali i consiglieri Aldo Curatella e Maura Paoli, mentre la sindaca Chiara Appendino dalle 14.30 era impegnata in Prefettura per un tavolo tecnico sulla Cavallerizza Reale.