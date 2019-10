Dal MIBAC 5 milioni di euro per la Cavallerizza, M5S:"No alla privatizzazione"

Entro fine novembre partiranno i primi interventi di riqualificazione della Cavallerizza Reale, per il quale il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha messo a disposizione 5 milioni di euro. A tracciare il cronoprogramma del cantiere, dopo il tavolo che si è svolto questo pomeriggio in Prefettura, è l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria.

“Con la prima tranche da un milione e 800 mila euro – ha spiegato – verrà messa in sicurezza la Corte delle Guardie. Verranno poi demolite le superfici all’interno del Maneggio Alfieriano: sempre in questo edificio verranno condotte indagini strutturali, architettoniche ed impiantistiche. Faremo poi dei controlli sulle facciate”. A seguito delle attività ispettive Palazzo Civico potrà decidere di usare i restanti 3 milioni e 200 mila euro per attuare interventi di recupero.

“Vogliamo approvare in tempi brevissimi – ha continuato Iaria – il regolamento dei beni comuni, che consentirà di riassegnare queste aree di proprietà comunale agli artisti”.

Un progetto illustrato anche al Gruppo Consiliare del M5S, che ribadisce l’importanza di tutelare la Cavallerizza come “bene comune”, cosi come salvaguardare “l’esperienza artistico culturale autogestita dai cittadini”. Impegni contenuti in un atto di indirizzo che i pentastellati depositeranno a breve.

La maggioranza auspica poi che nel piano unitario di riqualificazione del complesso "non siano previste attività commerciali o uffici e che le uniche attività di residenza siano quelle dedicate alla residenzialità temporanee per gli artisti coerente con la destinazione culturale che la Cavallerizza deve avere”. “Salvare il complesso dalla privatizzazione è il nostro scopo e su tale ci concentreremo con la massima determinazione: il Governo e la Regione ci aiutino” concludono.

L’assessore Marco Giusta ha lanciato poi un appello alla Regione di partecipare alla riqualificazione della Cavallerizza, acquistando la parte attualmente occupato dal commissariato, per destinarla all’ampliamento della vicina residenza universitaria.