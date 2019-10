Le Luci d’Artista illuminano il cuore delle Vallette, Leon: “Sono un patrimonio di tutta la città” [VIDEO]

“L’amore non fa rumore”. È questo il nome della Luce d’Artista installata quest’anno in piazza Montale, cuore pulsante del quartiere Vallette.

L’opera di Luca Pannoli l’anno scorso era stata installata in piazza Santa Rita: in occasione di quest’edizione di Luci d’Artista, illuminerà la piazza simbolo delle Vallette, nella Circoscrizione 5. A differenza delle passate edizioni, il progetto “Incontri Illuminanti con l’arte contemporanea” con una festa, laboratori e spettacoli, ha introdotto ai residenti l’opera.

Allo spettacolo e all’accensione della Luce d’Artista ha partecipato anche l’assessore alla Cultura, Francesca Leon: “L’amore non fa rumore di Luca Pannoli ha senso perché voi siete tutti qui”. L’assessore ha poi spiegato il motivo per cui l’amministrazione ha deciso, già da diversi anni, di portare le Luci d’Artista in periferia: “Sono un patrimonio di tutti, un patrimonio che va capito e compreso, vissuto. Da qui l’idea di anticipare l’accensione con uno spettacolo aperto alla cittadinanza: “Incontri illuminanti rappresenta un passo importante perché l’opera diventi davvero un vostro patrimonio”.