Ex combattenti torinesi in Siria: il 25 novembre in aula i testimoni della difesa

È stata fissata al 25 novembre, con inizio alle ore 9, l’udienza dei tre ragazzi (Jacopo Bindi, Paolo Andolina e Maria Edgarda Marcucci) che hanno combattuto in Siria a fianco delle milizie curde e per i quali la Procura di Torino ha chiesto la sorveglianza speciale. Fra le altre cose, secondo il pubblico ministero Manuela Pedrotta, i tre potrebbero attuare in Italia le tecniche militari apprese in Medio Oriente.

Il 25 novembre verranno ascoltati i testimoni presentati dagli avvocati difensori. Il legale Claudio Novaro durante l’ultima udienza aveva criticato l’accusa della Procura, spiegando che “la sorveglianza speciale è una misura di ortopedia sociale, che impone per due anni una modalità di vita forzata”.