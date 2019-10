Moda uomo, trench e cappotti fanno da padrone anche quest'inverno

La moda uomo è un settore in continua evoluzione, con i brand che oggi puntano tutto sull’eleganza e sullo stile classico, con un tocco un po’ retrò, per vestire il perfetto gentleman.

Con l’inverno in arrivo, due accessori essenziali sono di certo il trench e il cappotto.

Il brand Boggi Milano, garanzia di qualità nel settore dell’abbigliamento per uomo, propone un’ampia gamma di capi di abbigliamento maschile, all'interno del quale non può mancare l'attenzione al cappotto uomo per questo nuovo autunno / inverno 2019.

Tanti i tessuti dei cappotti proposti dalla nuova collezione del brand milanese, prevalentemente in color navy e grigio, adatti sia per situazioni formali sia giornaliere, per uomini in carriera o sempre in viaggio.

Lo stile è prevalentemente formale, con un tocco vintage e classico, con il desiderio di affascinare e lasciare il segno. Il cappotto è un must-have da non trascurare, un capo di abbigliamento essenziale, per la cui scelta è necessario dedicare il giusto tempo.

I cappotti in flanella sono pensati invece per un business man che necessita di un look professionale ed elegante, adatto a occasioni di lavoro. Il brand propone cappotti con pettorina, trapuntati o imbottini, con tessuto traspirante e impermeabile.

Il brand propone una vasta gamma di giacche e cappotti in pura lana, alcuni dei quali resistenti all’acqua e lavabili in lavatrice, con un look ricercato nei dettagli e pratico per la quotidianità.

Il grigio e il navy sono i colori del jersey. Qui si ritrovano due cappotti con pettorina e cappuccio, per un look smart casual, un capo funzionale per un uomo sempre in viaggio.

Infine, l’eleganza e lo stile classico raggiungono l’apice con un cappotto lungo doppio petto lavorato in pura e morbida lana, perfetto per un’occasione formale, come una cerimonia.

Il trench made by Boggi Milano è impermeabile e pratico, un capo di abbigliamento ricco di stile, ma che non rinuncia al comfort. Classico o moderno, il trench è un soprabito che non può mancare nell’armadio di un uomo, immortale e mai fuori moda, adatto a qualsiasi situazione.

Il brand propone un’ampia gamma di trench, con colori e tessuti vari, per un uomo dallo stile formale, easy formal o casual, ma che non rinuncia mai alla funzionalità.

L’inverno avanza e le piogge cominciano a essere sempre più frequenti. Il perfetto gentleman deve quindi mettersi al riparo con eleganza, scegliendo trench e cappotti in grado di fare la differenza nelle occasioni formali e informali.