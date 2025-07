Mirafiori, dopo il maltempo ancora un intoppo in catena di montaggio alla 500Bev: stop alla produzione alle 8:30 e tutti a casa

Ancora un problema in catena di montaggio a Mirafiori: un guasto ha infatti interrotto l'alimentazione di corrente elettrica e Stellantis si è trovata costretta - intorno alle 8:30 di questa mattina - a comunicare ai sindacati la fermata della produzione.

Il danno riguarda la linea che realizza la 500Bev e segue di qualche giorno un inconveniente simile che era stato però dovuto al maltempo. In quel caso, infatti, le precipitazioni erano state così intense da danneggiare alcuni collegamenti elettrici e, anche allora, un blindo aveva smesso di funzionare correttamente, imponendo lo stop alla produzione.



Per la copertura salariale, è stato detto dai sindacati, l'azienda farà richiesta di Contratti di solidarietà ad ore. "Speriamo - dicono i rappresentanti rsa della Fiom Cgil - che in vista anche della nuova produzione della 500 ibrida vengano eseguiti per tempo tutti i lavori, segnalati anche da noi, onde evitare intoppi e ritardi francamente inaccettabili".