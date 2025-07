Armony Floor: un progetto industriale italiano che dà forma agli spazi attraverso il legno

Il pavimento è ciò che lega pareti, volumi, arredi. Non è solo un dettaglio architettonico, ma un elemento che influisce sulla percezione dello spazio e sul modo in cui lo si vive.

Armony Floor, azienda italiana con sede a Coriano (RN), ha costruito la propria identità attorno a questa consapevolezza, sviluppando una struttura produttiva che unisce rigore progettuale, controllo integrale e visione di lungo periodo.

Lontana dalle logiche di outsourcing e dalle dinamiche tipiche della distribuzione commerciale, Armony Floor ha scelto di internalizzare ogni passaggio della propria filiera. La selezione delle materie prime, la lavorazione delle tavole, la definizione delle finiture, la logistica e persino l’assistenza tecnica sono gestite in azienda, senza alcuna delega a soggetti esterni. Un'impostazione radicale che consente di garantire una qualità replicabile, ma soprattutto una trasparenza che oggi rappresenta un valore tangibile.

Il catalogo è il risultato di una ricerca che affonda nella materia prima ma guarda alla funzionalità degli spazi contemporanei. Con più di 60 soluzioni disponibili, Armony Floor mette a disposizione parquet e pavimenti in legno che spaziano dal rovere europeo – solido, versatile, elegante – al bamboo, scelto sempre più spesso per progetti in cui la sostenibilità è centrale. Non mancano i legni tropicali, impiegati per valorizzare ambienti personalizzati, e le finiture in noce, capaci di coniugare tradizione e prestigio.

Parallelamente alla proposta estetica, l’azienda ha sviluppato linee tecniche adatte a esigenze specifiche. I parquet flottanti, i moduli prefinito, i formati a spina ungherese o a incastro rispondono alla necessità di posa rapida e precisa, anche in caso di ristrutturazione.

Per gli spazi sottoposti a stress ambientali – cucine, bagni, locali pubblici o ambienti outdoor – Armony Floor propone superfici SPC e trattamenti resistenti all’umidità, alle escursioni termiche e ai raggi UV.

Oltre alla varietà e alla modularità, l’intero sistema produttivo è concepito per ridurre gli sprechi e contenere l’impatto ambientale. Ogni materiale proviene da foreste gestite in modo responsabile e certificate FSC. Le vernici e i collanti utilizzati sono completamente privi di formaldeide, in linea con i protocolli europei più stringenti in materia di salubrità. Questa attenzione non è solo una strategia di comunicazione, ma un impegno concreto, certificato da una garanzia di 25 anni su tutti i pavimenti.

L’interazione con il cliente si sviluppa attraverso strumenti pratici e orientati alla scelta consapevole. Sul sito ufficiale www.pavimentieparquet.com, l’utente può esplorare l’intero assortimento, accedere a schede tecniche aggiornate e richiedere campioni gratuiti, consegnati in 48/72 ore. Un’opportunità concreta per toccare con mano le superfici prima della decisione finale e inserirle nel contesto reale di destinazione.

A completamento del percorso, Armony Floor mette a disposizione un servizio post-vendita strutturato. La posa è affidata a una rete di tecnici qualificati su scala nazionale, mentre l’assistenza continua anche dopo l’installazione, con supporto per eventuali interventi di manutenzione o ampliamento. La stessa filosofia guida l’attività dello showroom aziendale, uno spazio pensato per il confronto con architetti, imprese e clienti privati, dove ogni soluzione è illustrata da personale esperto.

Armony Floor non è un semplice produttore di parquet, ma un interlocutore affidabile per chi intende costruire o ristrutturare con consapevolezza. L’azienda ha scelto un modello sobrio, produttivo, integralmente italiano, che fa della coerenza il proprio tratto distintivo. Una scelta per chi non cerca un semplice pavimento, ma un progetto in grado di durare nel tempo.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.