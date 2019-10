Viaggia Sicuro con Evolgo: sistemi ADAS e veicoli per disabili, alla scoperta della carrozzeria Poliziano

Una realtà storica, capace di trasformarsi nel tempo per fornire al cliente servizi sempre più mirati e di alto livello. Si potrebbe descrivere così la carrozzeria Poliziano, retista Evolgo, dal 1992 un punto di riferimento per gli automobilisti torinesi.

"E' stato mio suocero ad aprire dove siamo ora, in via Poliziano 41" spiega Eliana Corno, titolare della carrozzeria. Quella che era una realtà certamente più piccola si è lentamente trasformata, sino ai giorni nostri: "Nel 2006, grazie a mio marito Enrico, è stato costruito il capannone attuale e da semplici carrozzieri abbiamo cominciato a essere fornitori di servizi per l'auto. Era il cliente a volere un servizio più ampio legato al mondo auto: abbiamo introdotto il servizio gomme e di meccanica" rivela la signora Corno.

Una delle peculiarità di Poliziano è l'interesse per il mondo disabile, come ben spiegato dalla titolare: "Ci siamo affacciati al mondo della disabilità. Abbiamo incominciato a montare dispositivi sia per i disabili che guidano, con freni e acceleratore al volante, che per i disabili che vengono trasportati sui mezzi. In questo caso le associazioni diventano i nostri primi clienti e noi diventiamo per loro un punto di riferimento". "Altro focus su cui ci siamo concentrati è il mondo dei sistemi ADAS: "Radar, telecamere e dispositivi ultra elettronici: siamo il primo centro su Torino in grado di calibrare questi sistemi dopo un sinistro. Chi viene da noi sa di uscire con un veicolo sicuro".

Poliziano fa parte della rete Evolgo. I vantaggi sono spiegati da Enrico Tavernese, titolare della carrozzeria: "Nel mondo di oggi, fare un percorso in solitaria riteniamo non porti da nessuna parte. Ho sposato da subito il progetto Evolgo, fare rete insieme e scambiarci informazioni con i colleghi mi ha spinto ad associarmi. E' stata una scelta vincente, da 4 anni a questa parte sono cresciuto grazie a Evolgo". Ma un cliente quali vantaggi ha nel rivolgersi a un retista? "Interfacciarsi con la rete vuol dire rivolgersi a una carrozzeria di eccellenza. Prima di far diventare socio un nuovo retista, facciamo una serie di verifiche. Ogni socio ha le sue peculiarità, ma abbiamo standard molto simili. Evolgo è marchio di garanzia e di qualità" è l'analisi di Tavernese. "Non sottovaluterei poi il fattore formativo: garantiamo ai soci una formazione continua, il che genera personale qualificato per operare in qualsiasi aspetto. Non è scontato trovare professionisti informati fuori dalla rete" conclude il titolare della carrozzeria Poliziano.

CARROZZERIA POLIZIANO

Indirizzo: Via Poliziano 41, 10153 Torino

Telefono: 011/855686

E-Mail: info@carrozzeriapoliziano.it

