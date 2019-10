L'arte contemporanea protagonista anche lontano dall'Oval: ecco la "tre giorni" dei Ronchiverdi

Il meglio dell’arte contemporanea “made in Piemonte” fuori dai confini dell’Oval Lingotto. Nella settimana delle arti che si aprirà ufficialmente il 31 ottobre in occasione di “Artissima”, anche i Ronchiverdi , l’esclusivo club ai piedi della collina, organizza una tre giorni dedicata ad altrettanti nomi, tra i più interessanti del panorama regionale.

Venerdì 1 novembre, saranno invece le Bocche di Salvatore Liistro a portare colore con un tocco di pop art ai Ronchiverdi. Bocche carnose, colorate, smaltate che abbandonano il piano sessuale per immergere il fruitore in un universo di fantasia dove le opere, oltre all’arte, rimandano al design e al valore pop delle sculture. La galleria di Liistro in via Maria Vittoria 44 a Torino, è un luogo imperdibile per gli amanti del contemporaneo.

Sabato 2 novembre sarà la volta di Buio conosciuta come l’Artista dei copricapi. Si tratta di Maria Cristina Provasoli, in arte appunto Buio, erede dell’omonima dinastia piemontese, vero cult all’interno dell’universo della moda torinese. Le sue creazioni vanno oltre lo stile trasformandosi in opere d’arte che stanno facendo il giro del mondo.