2° appuntamento del progetto “Una Montagna di Esperienze” presso il Parco Archeologico di Valdieri

Il Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo, promuove “Una Montagna di Esperienze”, un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale delle montagne della provincia di Cuneo, attraversate proprio dal Sentiero Italia CAI, uno dei più grandi itinerari escursionistici d’Europa. Ogni attività è pensata per avvicinare grandi e piccoli alla ricchezza di questi luoghi, tra paesaggi suggestivi, biodiversità straordinaria e testimonianze del passato.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 6 luglio presso il Parco Archeologico di Valdieri.

Dalle ore 11.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 interessanti laboratori didattici di archeologia sperimentale permetteranno di far capire ai partecipanti come scheggiare la selce per fare attrezzi taglienti o punte di frecce, come si fabbrica un'ascia in pietra verde, o come fare un recipiente in ceramica.

Ma che cos'è l’archeologia sperimentale? E' un metodo di ricerca utile per la ricostruzione degli oggetti e della gestualità del passato. Attraverso la replica dei manufatti antichi, con l’utilizzo di strumenti da lavoro e supporti il più possibile affini al contesto archeologico di riferimento, è possibile comprendere la catena operativa utilizzata dai nostri antenati per la loro realizzazione. La replica dell’oggetto pone il ricercatore in contatto diretto con le difficoltà e le possibili procedure adottate dai nostri antenati grazie all’utilizzo di strumenti e supporti affini.

Le attività della giornata inizieranno alle ore 11 con la visita guidata (gratuite) al Parco archeologico di Valdieri e al Museo civico che ospita la mostra "Vivere e morire in Valle Gesso 3.000 anni fa. Proposta che si ripeterà anche alle ore 15.30.

Le attività sono pensate per le famiglie e adatte anche a bambini e ragazzi, per vivere la montagna in modo divertente, educativo e sostenibile.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 696206 o via email a info@cuneoalps.it.

Per il programma completo: www.cuneoalps.it

L’iniziativa fa parte del progetto “Una Montagna di Esperienze: Turismo Sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte”, finanziato dal Ministero del Turismo con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con il patrocinio della Regione Piemonte.